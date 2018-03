El Trofeo EFE confirma estrellato de Agüero en Europa

Madrid, 27 oct (EFE).- El argentino Sergio 'Kun' Agüero, delantero del Atlético de Madrid, une el decimoctavo trofeo EFE al mejor iberoamericano de la Liga española, al "Golden Boy' al mejor sub'21 de Europa, que logró el curso pasado, premios que confirman su condición de estrella del fútbol mundial por su habilidad, velocidad, regate y capacidad goleadora.

Fichado por el Atlético de Madrid en el verano de 2006, procedente de Independiente de Avellaneda argentino, el Kun ha demostrado su indudable talento en la que ya es su tercera temporada en España.

Designado mejor jugador y máximo goleador en el Mundial sub'20 de Canadá en 2007, el argentino forma una pareja casi infalible con el uruguayo Diego Forlán, aunque este año también goza de la ayuda inestimable de Sinama Pongolle en el ataque.

"La de Sergio Agüero es una aparición hasta demasiado generosa para la rica historia del fútbol argentino. Tiene arranque corto y físicamente se parece a Romario, con las condiciones para ser un gran jugador", dijo del jugador Césra Luis Menotti.

Lo elogió José Pekerman: "Agüero es una de las más interesantes promesas del fútbol argentino. Muestra una naturaleza increíble para estar en el campo. Lo conozco desde hace tiempo y puedo asegurar que es un crack".

La catarata de elogios del ex dos importantes ex seleccionadores argentinos no hacen más que definir las virtudes del delantero fichado por el Atlético de Madrid a cambio de 28 millones de dólares.

Agüero, que cumplió 20 años el pasado mes de junio, ya se había convertido en récord en el fútbol argentino al debutar en julio de 2003 en la Primera División del Independiente a los 15 años, un mes y tres días, con Oscar Ruggeri como entrenador.

"Kun", como le llamaba su abuelo en honor a un inquieto personaje de un cómic japonés, nació el 2 de junio de 1988 en un hogar humilde de la capital argentina, que compartió con sus padres y seis hermanos.

Fue fichado por el Independiente en 1998, cuando jugaba por dinero en pequeños campos de la localidad de Don Bosco, cercana a Buenos Aires.

En 2007, junto a su amigo y socio de lujo, el barcelonista Lionel Messi, consiguió con la selección argentina sub'20 el título de campeón del Mundial de la categoría.

Y si bien comenzó a ganarse el cariño y el reconocimiento de los exigentes hinchas del equipo de Avellaneda cuando Ruggeri le hizo saltar al campo por primera vez en 2003, fue en 2005 cuando se consolidó como ídolo del "rey de Copas".

Para los hinchas, se "consagró" definitivamente la tarde del 12 de septiembre del año pasado, cuando frente al acérrimo adversario, el Racing Club, marcó en el contundente 4-0, un gol de antología tras eludir a cuanto rival se le cruzó por el camino.

Agüero ha confesado su admiración por Diego Maradona, al que sólo vio jugar a través de vídeos, aunque reconoce que "cuando era chico" le llamaba la atención el uruguayo Enzo Francescoli. Ahora, espera un hijo con Giannina, una de las hijas de Maradona.

Destiló madurez cuando admitió que es "complicado cargar con tantas responsabilidades" con apenas 17 años, aunque es consciente de que debe sacrificarse para triunfar en el fútbol.

Campeón olímpico con la selección argentina en Pekín el pasado agosto, Agüero ya suma 103 partidos oficiales y ha marcado 41 goles, cifras que consolidan su condición de figura. El decimoctavo Trofeo EFE al mejor iberoamericano de la Liga española también lo confirma.