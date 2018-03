Cádiz.-Trabajadores de Navantia se reúnen mañana con el subdelegado del Gobierno para trasladarle sus inquietudes

27/10/2008 - 16:28

El comité dice que las movilizaciones se extenderán a noviembre y que "jamás" han salido a la calle por el convenio

CÁDIZ, 27 (EUROPA PRESS)

Representantes de los comités de empresa de los tres centros de Navantia en la Bahía de Cádiz --Cádiz, San Fernando y Puerto Real-- mantendrán mañana una reunión con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, para trasladarle sus reivindicaciones e inquietudes ante la "actitud" de la dirección de la empresa en relación a la negociación del Plan Industrial.

El presidente del comité de empresa del astillero de Cádiz, Jesús Gargallo, explicó a Europa Press que dicha reunión tendrá lugar a las 11,00 horas en la sede de la Subdelegación del Gobierno, donde una representación de los trabajadores aguardará a que concluya la reunión con pancartas reivindicativas.

Según dijo, informarán "detalladamente" a Saucedo sobre la "situación real" de Navantia y le expresarán su "preocupación por el futuro más próximo, tanto a nivel de grupo como muy especialmente en la Bahía de Cádiz". Además, solicitarán el apoyo de Saucedo para sus reivindicaciones.

En cuanto a la situación actual, Gargallo dijo que siguen en "un compás de espera" tras la última reunión mantenida entre el comité intercentros y la dirección de Navantia, que les hizo una "trastada".

En este sentido, añadió que se sienten "engañados" tras ser convocados para "la posible apertura de una mesa de negociación sobre el Plan Industrial y "antes de empezar dicen que tenemos que retractarnos de todo lo dicho y levantar el calendario de movilizaciones" como condición "inexcusable" para fijar un calendario. Según dijo, los representantes de los trabajadores "acudirán a cualquier reunión que se fije" siempre y cuando "no se exija ningún tipo de condición".

ADELANTE CON LAS MOVILIZACIONES

Gargallo aseveró que las movilizaciones previstas "siguen adelante hasta final de mes" y agregó que "ya se ha pedido cobertura legal" para continuar las medidas de protesta durante el mes de noviembre. En este sentido, explicó que, "seguramente", el comité intercentros se reunirá esta semana para fijar las nuevas movilizaciones y el calendario.

Entretanto, continuarán con las medidas de "no colaboración", consistentes en "poner trabas" a la realización de horas extraordinarias, no ir a trabajar los fines de semana y "no colaborar a nivel interno con la empresa en multitud de pequeños detalles".

Por otro lado, el representante sindical quiso aclarar que el motivo de sus reivindicaciones es el Plan Industrial y no el convenio colectivo, "tal y como quiere hacer ver la empresa para desprestigiar a los trabajadores y echarles en contra a la opinión pública, a la que tratan de confundir".

Gargallo puntualizó que "quienes nos conocen saben que jamás hemos exteriorizado nuestros problemas internos y todo lo ocurrido con los convenios nos lo hemos comido nosotros". Asimismo, insistió en que "jamás hemos salido a la calle para protestar por temas de convenio" y se preguntó que "en qué cabeza cabe que vayamos a pedir el apoyo de la ciudadanía, las instituciones y los partidos políticos por ello".

Sentenció que las justificaciones aportadas por Navantia son "una falacia" porque el convenio colectivo es "un problema más a resolver, pero no el principal" que, según dijo, es el asunto del Plan Industrial, que incluye cuestiones como el aumento de la plantilla, la industria auxiliar o el mantenimiento de la actividad civil.