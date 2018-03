La ONCE reparte en Talavera de la Reina (Toledo) cinco millones de euros al contado y 6.000 al mes durante 25 años

27/10/2008 - 16:42

El Supercupón Fin de Semana de la ONCE del domingo 26 de octubre ha repartido en Talavera de la Reina (Toledo) un premio de cinco millones al contado y un sueldo de 6.000 euros al mes durante los próximos 25 años.

TOLEDO, 27 (EUROPA PRESS)

El agente vendedor de la ONCE Francisco Javier Gómez es quien ha llevado la suerte a Talavera de la reina, desde su punto de venta, situado en la calle de San Francisco de esta localidad, informó la ONCE en nota de prensa.

Desde ese punto de venta, Francisco Javier ha vendido nueve cupones premiados con 25.000 euros cada uno y, además, el agraciado con la serie millonaria. Esto supone además que en Talavera de la Reina se han repartido más de siete millones de euros en premios.

El sorteo del domingo 26 de octubre también ha llevado la suerte a Madrid, con más de medio millón de euros repartidos.

