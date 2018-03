La Federación de Caza pide desvincular el crimen de Mazaricos de la práctica cinegética pero cree precisa una "reflexión pausada"

27/10/2008 - 17:53

El presidente de la Federación Gallega de Caza, José María Gómez Cortón, abogó hoy por "desvincular" de la actividad cinegética el crimen ocurrido ayer en Mazaricos (A Coruña), en el que un hombre mató a su cuñado durante una cacería, aunque reconoció la necesidad de hacer una "reflexión pausada" tras lo ocurrido.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Gallega de Caza, José María Gómez Cortón, abogó hoy por "desvincular" de la actividad cinegética el crimen ocurrido ayer en Mazaricos (A Coruña), en el que un hombre mató a su cuñado durante una cacería, aunque reconoció la necesidad de hacer una "reflexión pausada" tras lo ocurrido.

"Hay que reflexionar, pero no en caliente", proclamó en declaraciones a Europa Press, tras apelar al refrán 'en tiempos de tribulación, no hacer mudanza". Después de expresar su "consternación" por este suceso, consideró necesario "aclarar" que no se trata de un accidente de caza sino de "un asesinato", por lo que pidió que se diga "la verdad" y destacó que este caso no tiene "nada que ver" con la práctica cinegética.

Al hilo de esto, manifestó que el detenido mató a su cuñado con un arma de caza "como podría haber utilizado un palo, una hoz o un coche. "Se le cruzaron los cables y tenía un arma. Si fuese conduciendo, lo habría atropellado", comparó, y añadió que "cuando alguien provoca un accidente de tráfico cualquier fin de semana a nadie se le ocurre pensar cómo se puede hacer para que no conduzca".

Con todo, explicó que "teóricamente hay filtros" para garantizar que las personas que tienen licencia de arma reúnan los requisitos necesarios y, entre otros, aludió a la obligatoriedad de pasar un examen psicotécnico o de presentar un certificado de antecedentes penales.

No obstante, asumió que los especialistas "no siempre pueden acertar" y prevenir este tipo de comportamientos porque "el ser humano es muy complejo". A pesar de la necesidad de "afinar más" en este ámbito, insistió en que el crimen de Mazaricos es "un suceso extraordinario".