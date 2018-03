Trib.-Piden 8 años de cárcel para un acusado de intentar asfixiar a su pareja con el cordón de un zapato en Gran Canaria

27/10/2008 - 17:57

La Fiscalía ha solicitado imponer ocho años de cárcel para un hombre acusado de rodear el cuello de su pareja en Las Palmas de Gran Canaria con el cordón de una zapatilla deportiva, que apretó fuertemente con intención de asfixiarla y acabar con su vida.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará mañana (11.30 horas) el juicio contra J.C.M.Q., de 35 años de edad, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal indica que el procesado ha sido ejecutoriamente condenado en sentencia de fecha 7 de noviembre de 2006, del Juzgado de Violencia número 1 de Las Palmas por un delito de amenazas en el ámbito familiar a la pena de cuatro meses de prisión y dos años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y de prohibición de acercarse a su víctima.

Según el Ministerio Público, el acusado mantuvo una relación con la víctima durante once años hasta el mes de octubre de 2006, y con pleno conocimiento y haciendo caso omiso de la citada resolución, llamó al teléfono móvil de su ex pareja, de cuyo número tuvo conocimiento al llegar una factura a su domicilio, y le dijo que tenía en su poder además de la factura algunas pertenencias suyas, así como "fotografías comprometidas que publicaría en Internet y enseñaría a los amigos si no pasaba por su casa a recogerlas".

Cuando la mujer movida por el temor a la publicación de las fotografías se presentó en su vivienda con la intención de recoger sus cosas, el acusado la hizo pasar a su interior, a lo que ella accedió porque lo encontró de "buen ánimo" y le prometió que no la molestaría.

A continuación, le entregó la factura pero no las fotografías y tras una breve conversación en la que le solicitaba que le quitara la medida de alejamiento, le dijo inesperadamente que quería mantener relaciones sexuales con ella, ante lo que la mujer decidió marcharse.

ELLA CAYÓ AL SUELO DESVANECIDA

Al darse la vuelta y en dirección a la puerta de la vivienda, el acusado "de forma inopinada, rodeó el cuello de la mujer con el cordón de una zapatilla deportiva, que apretó fuertemente con intención de asfixiarla y acabar con su vida; "se situó frente a ella, la miró a los ojos y continuó tirando de los extremos de la cuerda".

La mujer no logró disminuir la presión de la cuerda, a pesar de sus intentos de introducir sus dedos entre ésta y el cuello y por la falta de aire cayó al suelo desvanecida, momento en el que el acusado, sin soltar el cordón, trató de reanimarla diciéndole: "tranquila, respira, venga respira".

Al no lograr levantarse del suelo, la mujer se dirigió gateando hacia la puerta, pero le cerró el paso el acusado, a quien ella de rodillas suplicó que no la matara.

A continuación, J.C.M.Q. se dirigió hacia la cocina, momento que aprovechó la víctima para levantarse, abrir la puerta y salir corriendo hacia su vehículo, que condujo hasta el barrio de Siete Palmas, en la capital grancanaria, desde donde llamó por teléfono a su tía, quien le acompañó al centro de salud y a la Policía Nacional. Como consecuencia de la acción del acusado la víctima sufrió crisis de ansiedad y varias heridas.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal pide imponer ocho años de cárcel al acusado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.