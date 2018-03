Bartolomé González cree que la falta de financiación para cubrir los servicios impropios pone a los ayuntamientos "en peligro"

El presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, cree que la insuficiente financiación para cubrir los denominados 'servicios impropios' pone a los ayuntamientos "en situación de peligro".

Recordó al presidente de la FEMP que se comprometió a ser "reivindicativo" en el encuentro que mantendrá con Rodríguez ZapateroMADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"(Las corporaciones locales) estamos prestando competencias impropias que suponen alrededor del 30 por ciento de nuestro presupuesto, y si a eso le sumamos un descenso en los ingresos, nos encontramos con el hecho de que la Administración más cercana, la más eficaz y la que más servicios presta está en una situación de peligro", señaló González en declaraciones a Europa Press en la jornada de inauguración sobre la gestión servicios prestados por los ayuntamientos, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El alcalde de Alcalá no concretó el porcentaje de competencias impropias cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid o al Estado, únicamente insistió en que las corporaciones locales invierten en competencias que no le son propias, lo que se traduce en que "no son servicios de los ayuntamientos ni se tiene dinero para llevarlos a cabo".

Quien sí dio quiso dar más datos fue el delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, que el pasado viernes detalló en el proyecto de presupuestos para 2009 que el Ayuntamiento de la capital tiene que soportar un gasto de unos 1.307 millones de euros para cubrir los servicios impropios, que en su mayoría corresponden a la Comunidad de Madrid.

REUNIÓN ENTRE CASTRO Y ZAPATERO

Bartolomé González también se refirió a la reunión que, aproximadamente en 15 días, mantendrá el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para discutir sobre cuestiones propias de la financiación local, con los servicios impropios a la cabeza.

González recordó que Pedro Castro se comprometió a ser "reivindicativo" en el encuentro pero recordó que esa mayor participación municipal demandada sólo se ha visto reflejada con una reducción en el anteproyecto de los Presupuestos Generales. Lo que la FMM apoya es alcanzar una convergencia en el reparto de los ingresos del Estado, que se haga a tercios entre ayuntamientos, la Administración central y las comunidades autónomas.

De los nuevos Presupuestos Generales del Estado, Bartolomé González criticó asimismo que con los anticipos a cuenta, "muchas veces empleados por los ayuntamientos para poder afrontar los ejercicios con holgura", las administraciones locales se encuentran con "un camino lleno de trabas", una situación a la que habría que añadir la financiación insuficiente para cubrir los servicios impropios.

OPCIÓN DE UN 0,5 DE DÉFICIT

Por otro lado, el representante de la FMM espera que Castro alcance un acuerdo con el presidente del Gobierno para permitir que los ayuntamientos puedan llegar al 0,5 por ciento en el déficit al que pueden optar las corporaciones locales.

Y es que Pedro Castro ya adelantó que en el encuentro con Zapatero pondrá encima de la mesa una propuesta por la que las corporaciones locales podrían incurrir en un cierto déficit, cubierto con recurso a la deuda, para mantener la liquidez suficiente. Con esto reclaman al Gobierno central una flexibilización en la aplicación de la Ley de Estabilidad, que permitiría a los ayuntamientos escapar de la actual situación de rigidez.

Preguntado sobre la posibilidad de apoyar una hipoteca huelga de servicios públicos si el encuentro con el presidente del Gobierno no llega a buen puerto, Bartolomé González declaró que le gustaría que Castro "enarbolara de verdad la bandera del municipalismo, que de verdad defendiera los intereses de los ayuntamientos" porque si lo hace tendrá su "fiel y leal ayuda y apoyo".

El presidente de la FEMP confirmó que hasta el momento la Federación Española había estudiado diferentes opciones para hacer presión con lo relacionado con la financiación local y que podían haber llegado hasta una posible huelga de servicios públicos municipales, una decisión que queda aplazada ahora por la "fase de diálogo" abierta, a la que sumó la creación de dos comisiones, una técnica y otra política, en los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas para analizar las cuestiones que demandan los ayuntamientos al Estado.