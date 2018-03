León celebra los 20 años del festival 'Purple Weekend' con Los Negativos, Lori Meyers, Joe Bataan o The Outsiders

27/10/2008 - 18:32

Se trata de uno de los encuentros más importantes en la escena mod-sixties mundial y una de las citas más conocidas de España

LEÓN, 27 (EUROPA PRESS)

La vigésima edición del festival 'Purple Weekend' se desarrollará entre los días 5 y 8 de noviembre en León con actuaciones como las de Los Negativos, Lori Meyers, Joe Bataan o The Outsiders, uno de los encuentros más importantes en la escena mod-sixties mundial y una de las citas musicales más conocidas de España.

Un total de 19 artistas se darán cita en este festival que contará con cuatro escenarios: el Estadio Hispánico, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), el Albéitar y el Gran Café, un cartel "de lujo", según explicó la edil de Cultura del Ayuntamiento de León, Evelia Fernández.

El Estadio Hispánico será el escenario principal del festival, donde se desarrollarán las actuaciones de Joe Bataan, Los Fulanos, The Outsiders, Los Negativos, Graham Day, Lori Meyers, The Chords, The Madd y Les Bof.

Por su parte, el Musac contará con actuaciones gratuitas a última hora de las mañanas de las formaciones Fred Leslie's Missing Link, Los Coronas, The Moog, Choo Choo o Tahiti.

El Gran Café acogerá una propuesta musical a la hora de las comidas que estará protagonizada por Hollywood Sinners, The Attacks y Mark & The Spies.

El cuarto escenario será El Albéitar, el auditorio del Ateneo Cultural de la Universidad de León (ULE), un espacio con butacas en el que se podrán escuchar las propuestas pop más "psicodélicas" del festival.

EXPOSICIONES, FERIA DEL DISCO Y MERCADILLO

De la mano de la oferta musical, el 'Purple Weekend' también acogerá otras propuestas ligadas a la escena mod-sixties como las exposiciones que se mostrarán en las salas de El Albéitar, así como la feria del disco o el mercadillo de ropa, con vinilos de colección, novedades de discográficas independientes y ropa vintage.

Además, cada noche, tras los conciertos, habrá pop y sould hasta la madrugada de la mano de DJ's provenientes de toda Europa.

Asimismo, en el contexto del festival se desarrollará una concentración de vespas y lambrettas del movimiento scooter, muy relacionado con la cultura sixtie.

El precio de los abonos para el 'Purple Weekend' será de 50 euros; la venta anticipada para un día será de 22 euros y se podrá adquirir hasta el próximo día 5 a las 14.00 horas y la venta para el pase de un día en taquilla será de 25 euros.

20.000 PERSONAS EN 2007

El pasado año se recaudaron en las entradas y los abonos más de 70.000 euros y el evento contó con la presencia de unas 20.000 personas. En esta edición, el presupuesto del evento es de 160.000 euros, de los cuales 70.000 serán aportados por el Ayuntamiento de León y el resto provendrán de la recaudación de entradas y abonos.

Según subrayó Evelia Fernández, se trata de una "magnífica" inversión ya que este evento cultural es uno de los "más importantes" en la escena mod-sixties mundial y una de las citas musicales más conocidas de España.

La presentación del 'Purple Weekend' se desarrollará con el concierto de Big Boss Man el próximo día 6 de noviembre en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas y la entrada al mismo costará siete euros.