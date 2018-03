Un presidente regional de ERC contrapone la austeridad de Carretero a la "ostentación" de Benach

27/10/2008 - 19:00

El nuevo presidente regional de ERC del Camp de Tarragona, el crítico de Reagrupament Independentista (RI) Albert Pereira, contrapuso hoy la austeridad del ex conseller republicano Joan Carretero al "lujo" y la "ostentación" del presidente del Parlament, el también independentista Ernest Benach, a quien, pese no citarlo explícitamente, le asevera que "la dignidad no necesita viajar en limusina".

En un artículo publicado en la web de RI, el también ex director general de Administración Local de 2003 a 2006 nombrado por Carretero, elogía al líder crítico de ERC, de quien destaca que se significó por la "determinación" con la que durante su mandato como conseller de Gobernación defendió la "austeridad en la gestión de los recursos públicos, austeridad que exigía a quienes colaboraban con él".

Pereira --único crítico de RI en la ejecutiva de ERC tras ser elegido como presidente del principal feudo del ex presidente republicano Josep Lluís Carod-Rovira gracias al acuerdo al que llegó con el sector del actual líder de ERC, Joan Puigcercós-- asegura que Carretero rebajó en dos millones de euros los gastos "propagandísticos" y protocolarios de su conselleria en un año.

También destaca su negativa a celebrar almuerzos a cargo de la Generalitat, que llegó a conducir su coche oficial en las visitas en algunos municipios para evitar el pago de horas extras al chófer, hizo instalarse una cama en un anexo de la Conselleria para evitar gastos de hotel, no nombró jefe de protocolo, y evitaba informes externos.

Esta serie de medidas le llevaron a ahorrar en 2005 a la Conselleria de Gobernación, asegura Pereira, hasta 7 millones de euros del gasto corriente que fueron utilizados para crear un fondo para municipios de menos de 2.000 habitantes.

"Alguien ha comentado los últimos días --argumenta-- que la dignidad de los cargos de las principales instituciones nacionales conlleva algunos gastos suntuarios no siempre bien entendidos por la gente. A mí me parece que Joan Carretero, que tuvo siempre presente la dignidad del cargo que ostentaba en el gobierno de su país, es un ejemplo de todo lo contrario".

Para Pereira, "la dignidad de las autoridades más relevantes" se defiende "mejor" en base a valores como "la austeridad, el esfuerzo, el ahorro y el gusto por el trabajo bien hecho". "La dignidad no tiene nada que ver con el lujo ni la ostentación; la dignidad no necesita viajar en limusina", concluyó.

CAROD, PUIGCERCÓS Y EL ASAMBLEARISMO

Además, RI, en un comunicado dirigido a sus adheridos, advirtió de una eventual "voluntad de la dirección de cargarse el asamblearismo" y de posponer el congreso extraordinario comprometido para junio para adaptar los Estatutos de la formación a la ponencia estratégica aprobada por el congreso de junio que, entre otras cosas, abogó por fortalecer el asamblearismo.

RI avisa a la dirección del partido de que si esto sucediera, sería un "incumplimiento flagrante e intolerable" del mandato del congreso, y avanzó que "ejercerá, por todos los medios a su alcance, la defensa de la militancia, que tiene derecho a que se respeten sus decisiones".

El secretario general de ERC, Joan Ridao, replicó hoy a RI que "nadie cuestiona el asamblearismo". "Se está discutiendo y debatiendo qué hacemos para potenciar las fórmulas de participación de la militancia. Nadie que yo sepa ha cuestionado el modelo asambleario", aseguró.

La comisión redactora de los nuevos estatutos, con representantes también de los críticos, se reunió por primera vez el 18 de julio, cuando se entregó la documentación a un grupo de expertos que asesorará al partido en el proceso de cambio estatutario. La comisión se reunió otra vez el 16 de octubre y estableció la próxima reunión para mediados de diciembre.