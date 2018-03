Cañellas envía una carta a Estaràs en la que le expresa su preocupación por cómo la corrupción está afectando al partido

Estaràs cree que Cardona "es culpable" de no haberse dado cuenta de la trama de corrupción en el CDEIB

El ex presidente del Govierno balear y fundador del PP balear, Gabriel Cañellas, ha remitido una carta a la presidenta del PP, Rosa Estaràs, en la que le transmite su preocupación por cómo los sucesivos casos de corrupción en los que están involucrados políticos populares están manchando la honestidad y la imagen del partido. Cañellas lamenta especialmente que estos casos estén saliendo a la luz pública cuando todavía no se cumplen ni cuatro meses desde la renovación de la dirección del partido.

En una entrevista concedida a la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Estaràs admite la existencia de esta carta y asegura que en ella el ex presidente le expresa su preocupación y le pide que se den pasos contundentes en contra de la corrupción. "Cañellas y yo coincidimos totalmente en que se están haciendo las cosas bien en la lucha contra la corrupción, con la expulsión de las personas sobre las que pesan pruebas sólidas de criminalidad", expresó la presidenta de los populares.

Esta emisora sostiene además que en la carta, Cañellas propone a Estarás la disolución de la dirección del partido, incluida su presidenta, para que una junta gestora coja las riendas de la formación. Al respecto, Estaràs se limitó a decir que "esto no es exactamente así", y recalcó que lo que Cañellas pide es "dar un paso firme para luchar contra la corrupción".

Tras apuntar que la cúpula del PP está "muy renovada", afirmó que "no habrá medidas drásticas. Hacemos todo lo que podemos, y más, ante acontecimientos que nos sobrevienen", subrayó Estaràs, quien dijo que "aquí quien está preocupada y en mayúsculas por cómo estos casos están afectando al PP soy yo".

Preocupación "porque no gobernamos en ninguna de las instituciones de las islas y por los casos de corrupción", detalló, añadiendo, a continuación, que ella y Cañellas comparten una firme convicción: "El partido está por encima de las personas, y siempre debe ser así". Estaràs admitió que el PP "atraviesa unos momentos difíciles", pero se mantuvo que "estamos haciendo lo que tenemos que hacer", y esto es algo que "Cañellas también piensa", reiteró, precisando que "me ha tocado vivir una fase en la que no todo el mundo hubiera tenido la fortaleza necesaria para luchar en mayúsculas".

CARDONA, CULPABLE

En referencia al caso CDEIB, que ha provocado la imputación del ex conseller Josep Joan Cardona, Estaràs afirmó que "es culpable de no haber visto lo que sucedía". En este sentido, dijo creer totalmente en su palabra cuando el diputado afirma que no conocía la presunta trama de corrupción gestada desde el consorcio y, de la misma manera, criticó que "se pida con tanto énfasis que el ex presidente Jaume Matas dé explicaciones. ¿Si Cardona no sabía lo que sucedía, cómo iba a saberlo Vicens?", se preguntó Estaràs.

En este punto, también cuestionó por qué todo el mundo pide la comparecencia de Matas "y nadie solicita que la presidenta de honor de UM (Maria Antonia Munar) dé explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido -Son Oms, Can Domenge y PTM-".

El PP es, recalcó Estaràs, "el único partido que ha expulsado directamente a las personas que han cometido delitos claros y no hemos personado en todos los juicios, para que la ley llegue hasta el final". En este punto, afirmó que hay que distinguir "muy bien" entre las personas que "claramente han transgredido la ley y las que resultan imputadas sin que se haya demostrado nada", sostuvo. "Cuando hay indicios suficientes de criminalidad, en el PP se van a la calle", sentenció, afirmando que "en otros partidos esto no sucede".