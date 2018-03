El PP presenta una enmienda a los PGE para suprimir las retenciones que el Estado practica a Canarias por el extinto ITE

27/10/2008 - 19:35

El grupo popular califica la retención practicada por el ITE de "anacronismo sostenido ilegalmente por la Administración del Estado"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PP ha presentado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el que pide la eliminación de las retenciones que la Hacienda Pública realiza a Canarias en concepto de compensación por la supresión del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (ITE), según las enmiendas del PP al articulado y las disposiciones adicionales y transitorias de la Ley de presupuestos Generales del Estado a las que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el grupo popular asegura que "la compensación al Estado por la pérdida de recaudación del ITE recogida en el Estado de Ingresos para 2009, y que viene descontándose del Fondo de Suficiencia Canario, está derogada por el nuevo sistema de financiación, aprobado por la Ley Orgánica 7/2001, de reforma de la LOFCA, y la Ley 21/2001, que comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2002".

Así, explica que la propia ley afirma "con rotundidad" que un sistema de "compensación" que no está regulado en una norma con rango de ley ni publicado en boletín oficial, no puede considerarse que tenga ninguna "vocación de permanencia" y, asegura además, que "en el articulado del texto legal no aparece recogido ningún sistema que de cobertura al anacronismo sostenido ilegalmente por la Administración del Estado en el presente proyecto".

En este sentido, el PP incidió en que esta retención "no tiene cobertura legal" alguna por lo que pide que "no se practique retención alguna por dicho concepto en el sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, o el que estuviere vigente en todo momento, ni en ningún otro sistema de financiación". Además, los populares también piden que "las cantidades correspondientes a las compensaciones realizadas, en el fondo de suficiencia de Canarias, queden elevadas a definitivas".

AYUDAS AL TRANSPORTE DEL PLÁTANO CANARIO

Otra de las enmiendas presentadas por el PP solicita la prestación de ayudas en el transporte al sector platanero canario desde las islas hasta Cádiz, con el objetivo de "compensar las pérdidas que se produzcan en virtud de los acuerdos entre la Unión Europea y la Organización Mundial de Mercados".

"El Gobierno, con objeto de compensar las pérdidas que se produzcan en virtud de los nuevos acuerdos entre la Unión Europea y la Organización Mundial de Mercados, incluirá el plátano dentro de las ayudas destinadas a la compensación del transporte de mercancías desde las islas Canarias hasta el Puerto de Cádiz, en el marco del Real Decreto 199/2000, de 11 de Febrero, o en cualquier otra norma que lo sustituya", reza la disposición adicional de los populares.

El PP justifica esta medida por ser "absolutamente necesario para la subsistencia del sector platanero canario del que viven muchas familias canarias; y en coherencia con la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, publicada en el Boletín de 13 de Mayo de 2008".

10 MILLONES PARA INFRAESTRUCTURAS EN MUNICIPIOS DE MÁS DE 50.000 HABITANTES

Por otra parte, el grupo popular propone también la creación de un fondo de 10 millones de euros para la mejora de infraestructuras y equipamientos urbanos para municipios de población superior a los 50.000 habitantes.

Los 'populares' contemplan en su enmienda que antes del 31 de marzo de 2009, el Ministerio de Administraciones Públicas, una vez oída la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) determine las bases de la convocatoria y los criterios de reparto. El objetivo, según el PP, es "impulsar mecanismos de colaboración económica con los Ayuntamientos mediante la creación de un fondo destinado a financiar proyectos urbanos con características singulares".

Por otro lado, el PP propone también en otra enmienda dotar con 25.000.000 de euros a los planes provinciales de Cooperación para mantener la capacidad inversora de Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares, Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Generalitat Catalana en obras y servicios de carácter municipal.

Asimismo, abogan por la creación de un fondo de 5.000.000 de euros para compensar a los consistorios que mantienen parques de Bomberos, consorcios creados para la extinción de incendios y a los Servicios de Emergencias, por las "pérdidas o daños que puedan sufrir los materiales empleados en la extinción de incendios producidos en el medio natural o su participación en catástrofes naturales".

Con la finalidad de "contribuir a la mejora urbanística en los municipios", el PP presenta una enmienda a los PGE en la que propone un nuevo crédito presupuestario de 10.000.000 de euros que se destinarán a "sufragar los gastos derivados de la elaboración y financiación de los convenios que se suscriban con comunidades para que, a través de estas, se elaboren programas territoriales y acuerdos con los ayuntamientos que posibilite la redacción o revisión de sus planes urbanísticos".

También referido a la financiación de los municipios, el grupo popular propone compensar a los municipios con población inferior a 75.000 habitantes por su pérdida de financiación en el ejercicio de 2009 en concepto de "Participación en los Tributos del Estado". Se trataría de un fondo de 80.000.000 de euros.

El PP argumenta que la pérdida financiera en 2009 es superior en los ayuntamientos que no están "en régimen de cesión, ya que toda su financiación depende de la evolución de los ingresos tributarios del Estado, y este ha caído 4 puntos y medio sobre el de 2008, lo que ha supuesto una pérdida para este conjunto de ayuntamientos de unos 85 millones de euros en términos de financiación provisional".

FINANCIACIÓN PROVISIONAL DE MUNICIPIOS

De otro lado, el mismo grupo presenta una enmienda en la que alega que no existe motivo alguno que justifique el diferente tratamiento en la financiación provisional entre las corporaciones locales y las comunidades. Por ello, piden que se igualen y en el caso de los ayuntamientos pasen del 95 por ciento al 98 del que gozan las autonomías.

Destinado también a los entes locales, propone que se dote a las corporaciones durante 2009 de 30.000.000 de euros como subvención para los ayuntamientos con población igual o inferior a los 1.000 habitantes destinado a gastos institucionales y de funcionamiento. Esta cantidad se distribuirá entre las municipios que lo soliciten con un límite de 6.000 euros.