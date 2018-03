Educación destina 3 millones en 2009 para que más de 700 centros de 175 municipios abran fuera del horario lectivo

27/10/2008 - 20:03

El PP tacha de "fraudulento" e "inflado" el presupuesto de Educación y el BNG reclama "mayor esfuerzo" para cumplir el decreto del gallego

La Consellería de Educación e Ordenación Universitaria destinará el próximo año tres millones de euros, un 20 por ciento más que en 2008, para que unos 700 centros de 175 municipios gallegos --más de la mitad-- puedan abrir fuera del horario lectivo y, además, centrará sus prioridades en la mejora del éxito escolar y en la potenciación del aprendizaje de lenguas extranjeras.

En comisión parlamentaria, la titular de Educación, Laura Sánchez Piñón, subrayó que su departamento contará en 2009 con 2.389 millones de euros, un 4,5 por ciento más que el ejercicio pasado, lo que supone casi 102 millones de euros más que 2008, de los cuales unos 90 millones son para el Capítulo I --personal--.

Así, la conselleira fijó las prioridades en la igualdad de oportunidades con programas clave de mejora de los servicios complementarios con un incremento del 44,5 por ciento del presupuesto para comedores, lo que supone una inversión de 5,5 millones de euros adicionales en la adaptación de estos.

En este sentido, resaltó en su comparecencia que se incrementó esta legislatura un 15 por ciento el número de comedores y un 34 por ciento la cifra de comensales, al pasar de 45.000 en el curso 2004-05 a 60.500 en el periodo académico actual.

Otro de los pilares destacados por Sánchez Piñón se centró en los programas para la mejora del éxito escolar que se llevan 13,3 millones de euros más que el año pasado sólo para tres iniciativas concretas, de las que se beneficiarán unos 112.000 alumnos de 600 centros.

La consellería también centrará su esfuerzo presupuestario en el fomento del multilingüismo con más de siete millones de euros, que se centrarán fundamentalmente en las secciones bilingües --que suben a 665 este curso con respecto a las 332 del anterior--; los estudios en el extranjero --2.500 becas para estadías fuera para aprender idiomas--; y las Escuelas Oficiales de Idiomas.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras por su parte se llevan una inversión de 33.093.702 euros para la modernización de los centros educativos de infantil y primaria y la construcción de otros nuevos, etapas en las que se incrementó la matriculación frente a la ESO. Esto supone un incremento del 32,72 por ciento más que en 2008.

También la conselleira incidió en que en secundaria más del 90 por ciento de los centros tienen cableado de Internet y avanzó que estarán todos en 2009, mientras que en primaria son el más del 50 por ciento y alcanzarán el cien por cien en 2010 --salvo en la provincia de Ourense que lo hará en 2009--.

Asimismo, la titular de Educación reiteró la apuesta por la enseñanza postobligatoria y Formación Profesional (FP), con el objetivo de alcanzar un 85 por ciento de alumnado para converger con Europa, por lo que se consignó un 9,1 por ciento más de inversión para 2009 y un aumento del 97,8 por ciento en la formación del profesorado.

UNIVERSIDADES

Sánchez Piñón resaltó, asimismo, la "apuesta por la universidad pública, emprendedora y competitiva", por lo que reiteró que el Sistema Universitario de Galicia (SUG) contará con una inversión de más de 385 millones de euros, que supone un incremento del 45 por ciento en la legislatura.

Al respecto, insistió en que el plan de financiación universitaria actual es "poco realista e insuficiente" porque la distribución de fondos otorga un peso mínimo a los objetivos estratégicos. Por ello, recordó que con su aplicación el incremento para universidades sería del 0,5 por ciento, mientras que con la aportación adicional destinada por la Xunta en 2009 se incrementa en el 5,5 por ciento, con "unos 20 millones".

"Las universidades reciben 142 millones más que en 2005", aseveró y apuntó que supone 59 millones de euros más en la legislatura de lo que preveía el modelo vigente. Además, matizó que la inversión en investigación universitaria cuenta con 33 millones más de lo previsto en el plan.

En esta línea, el diputado del BNG Manuel Parga aseguró que "se consolida un incremento significativo" para universidades. "Apoyamos todos los esfuerzos de este Gobierno", dijo, mientras que la popular Manuela López Besteiro comentó que el plan estaba estipulado y afirmó que "en 2008 aportaron lo que tenían que aportar". "Iban a dedicar el uno por ciento del PIB a las universidades", recordó y añadió que también el nuevo modelo estaba previsto para el primer semestre de 2008 y "ahora estará para después de las elecciones".

GALLEGO

Parga valoró la partida presupuestaria "en un contexto de crisis", pero demandó "mayor esfuerzo" en el desarrollo del decreto del gallego. Así, dijo que "todos" estuvieron de acuerdo en el Plan de Normalización Lingüística "pero no todos estamos porque se cumpla".

López Besteiro destacó, al respecto, un descenso de dos millones en el fomento de la lengua de Galicia, "porque apuestan por la imposición y no por la promoción". Ante esto, el diputado nacionalista aclaró que se pasa de unos 110.000 euros en 2008 a unos 85.000 en 2009. "No me satisfacen, me gustaría que fueran más", apostilló.

Con todo, López Besteiro tachó de "fraudulentos" los presupuestos de la consellería y resaltó que Educación "pierde peso en el importe total de la Xunta". "El crecimiento está en recesión constante", concretó y añadió que el departamento de Sánchez Piñón "está en segunda división" y que "infla" sus partidas, al tiempo que matizó que las partidas crecen "porque tiene un Capítulo I determinante".

De este modo, el diputado socialista Guillermo Meijón puntualizó que se trata de unos presupuestos de "consolidación" y aseguró que Educación "puede contar con 600 millones de euros más" que con el PP y afirmó que esta consellería "es una prioridad clara del Gobierno".

Finalmente, la conselleira defendió el Capítulo I de los presupuestos porque implica a más de 40.000 trabajadores --32.000 docentes y 8.000 del grupo Personal de Administración y Servicios--, que atienden a más de 300.000 estudiantes en 1.300 colegios. Así, remarcó que en los tres últimos años hubo "cupo nuevo de profesorado" y "este año también aumentará para dar respuesta a infantil y primaria".

"No se puede tratar alegremente el Capítulo I, porque es la mayor empresa pública de Galicia", sentenció y ante el calificativo de "presupuestos fraudulentos" recriminó a la diputada popular la deuda que dejó el PP. "En 2009 son 25 millones de euros del Capítulo VI. Acometían obras que hoy estamos pagando y que aún lastran", concluyó.