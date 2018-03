El Conservatorio de Música "Jacinto Guerrero" de Toledo inaugura mañana el curso con un concierto de Jazz

27/10/2008 - 20:09

El Conservatorio Profesional de Música de Grado Medio "Jacinto Guerrero", de Toledo, y dependiente de la Diputación, abre mañana martes, día 28, el curso académico 2008-2009 con un Concierto ofrecido por Andrew Phillips, protagonista de una sesión de Jazz a partir de las 20.15 horas, en el Auditorio del Conservatorio.

TOLEDO, 27 (EUROPA PRESS)

La inauguración del Curso ofrece la posibilidad de asistir a la novedad que este año ofrece el Conservatorio, con una Sesión de Jazz a cargo de uno de los mejores representantes actuales de esta modalidad musical, informó la Diputación en nota de prensa.

Andrew Phillips, nacido en 1953 y formado en el High School of Music and Art (la escuela de la película Fama) y en la Universidad Berklee College of Music de Boston luce una dilatada trayectoria de éxitos e iniciativas en la fundación de nuevos grupos, que le han convertido en una referencia del Jazz a nivel mundial.

Tras recorrer el mundo entero se afianza en España y trabaja en el Aula de Música de Barcelona, y en el Taller de Músicos, La Factoría, Espacio Musical y la Escuela de Música Creativa de Madrid, donde es profesor desde 1986. A partir de este nuevo curso también ejercerá labores docentes de Jazz en el Conservatorio de Música Jacinto Guerrero.

Andrew Phillips tocará el piano y estará acompañado al bajo por Juan San Martín, y al saxo por Marcelo Peralta, originarios de Uruguay y Argentina respectivamente, y ambos caracterizados por su amplia carrera musical en Iberoamérica en sus comienzos, para triunfar más tarde en los cinco continentes, ya sea de forma individual o junto a las mejores orquestas.

CONSERVATORIO DE MÚSICA

El Conservatorio comienza un nuevo curso con la adaptación curricular y la implantación de nuevas asignaturas incluidas en la nueva Ley de Educación.

Un total de 36 profesores y 380 alumnos volverán a ocupar las clases del conservatorio, en las que se imparten todas las especialidades de la orquesta, además de canto y la ya reseñada novedad de Improvisación e Introducción al Jazz.

Entre las especialidades del Conservatorio destacan las de viento-metal, cuerda, percusión, canto y piano, con el añadido de todas las asignaturas complementarias a esas especialidades, como el lenguaje musical, la historia de la música, la armonía, el acompañamiento y el análisis, entre otras, necesarias para la formación integral de los futuros músicos surgidos del Conservatorio Profesional de Música de Grado Medio "Jacinto Guerrero".