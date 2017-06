Junta destaca que el aumento en contratación de sanitarios en verano "es la más importante" desde el inicio de la crisis

16/06/2017 - 14:07

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha destacado este viernes que el aumento de la contratación de profesionales de la sanidad en verano será "la más importante" desde el inicio de la crisis.

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

Álvarez, que ha presentado el proyecto para construir un centro de salud en el núcleo de San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga), ha señalado que para la contratación de los profesionales para el plan vacacional se han considerado aspectos de la actividad que existen en las áreas sanitarias de Andalucía o la experiencia de otros años.

También se ha valorado la afluencia de personas en verano en las diferentes zonas de Andalucía, por lo que el incremento de personas en Málaga o Cádiz "será muy importante". En Málaga, el incremento de las contrataciones ronda el 60 por ciento, ha señalado.

"Damos respuesta a las necesidades asistenciales que se planifica con la experiencia de otros años y la participación de los profesionales y fuerzas sindicales. Siempre tenemos un 'feedback' de cómo va la actividad por si existe un problema determinado con lo planificado poder introducir nuevas actuaciones al problema detectado", ha indicado.

La consejera ha recordado que este año se contratará a un 32 por ciento de profesionales respecto al mismo periodo de 2016, lo que supondrá contar con unos 17.500 sanitarios.

Por otra parte, Álvarez ha indicado que la Junta ha puesto en marcha hace una semana un plan de medidas para combatir el calor, especialmente entre la población "más frágil o más vulnerable".

Entre otras medidas, el plan incluye el seguimiento telefónico de personas mayores que viven solas, recomendaciones de hábitos o visitas.

"Se recomienda que, si no es estrictamente necesario, no se salga a la calle o hacer una serie de actividades. Casi todos los años, especialmente en las provincias en las que hace más calor, tenemos golpes de calores o problemas de este tipo y que, muchas veces, afectan a personas que no han llevado a cabo esas recomendaciones", ha indicado.