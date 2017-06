La Oreja de Van Gogh, Morat, Chenoa, Los Manolos, Gozategi o Los Secretos actuarán en la Semana Grande de San Sebastián

16/06/2017 - 14:41

SAN SEBASTIÁN, 16 (EUROPA PRESS)

La Oreja de Van Gogh, Bob Marley Legend, Morat, Los Manolos, Gozategi, Los Secretos, Rulo y La Contrabanda, y Chenoa serán los grupos y cantantes protagonistas de los conciertos de Sagüés en la Semana Grande 2017 de San Sebastián, que se celebrará este año del 12 al 19 de agosto.

El concejal delegado de Actividades Festivas, Alfonso Gurpegui, ha presentado en rueda de prensa el cartel de los conciertos más destacados de la Aste Nagusia donostiarra, así como los carteles de Semana Grande, diseñado por Alfredo León Mañu, y el del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales cuya fotografía es obra de Oskar Mendizabal (ganador del Concurso Fotográfico del año pasado).

Los donostiarras La Oreja de Van Gogh serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a los conciertos de Sagüés el sábado día 12, que regresan a este escenario para presentar su último trabajo, 'El planeta imaginario', tras cinco años sin un disco de nuevas canciones.

El domingo día 13 será el turno de Bob Marley Legend, ocho músicos y cantantes dedicados a la vida y música del mítico cantante jamaicano. El espectáculo de dos horas rinde tributo a los mejores clásicos del reggae de Marley entre los que están 'Is This Love', 'No Woman No Cry', 'Waiting in Vain', 'Exodus', 'I Shot The Sheriff', o 'Could Be Loved'.

Los colombianos Morat, banda revelación latina gracias a temas como 'Como te atreves', 'Cuánto me Dueles', o 'Amor con hielo', serán los protagonistas de la noche del 14 de agosto, mientras que el martes 15 tomarán el relevo los rumberos catalanes Los Manolos, que regresan a los escenarios para celebrar los 25 años de su nacimiento.

También 25 años celebra el grupo Gozategi, único representante euskaldun en los conciertos de Sagüés de este año. Los guipuzcoanos ofrecerán el miércoles día 16 una actuación especial en la que contarán con invitados especiales como Ainhoa Gozategi, Xabi Solano, Jon Maia, Mikel Markez, Garikoitz Mendizabal, Andrea Bidart, Pirritx, Porrotx eta Marimotots y "alguna otra sorpresa de última hora".

Los Secretos, la única banda que sigue en activo de las surgidas en los primeros años ochenta y creadora de algunas de las canciones más conocidas del pop español, vuelven al escenario de la Semana Grande donostiarra el jueves 17, a los que seguirán el viernes 18 Rulo y la Contrabanda, que presentarán las canciones de su último disco 'El doble de tu mitad'.

Chenoa será la encargada de cerrar los conciertos de Sagüés de la Aste Nagusia de este año el sábado 19 de agosto, actuación en la que interpretará, entre otros, temas de su último trabajo discográfico como 'Soy Humana', 'Tú y Yo', o 'Entra en mi Realidad'.

CARTELES

En la presentación, Gurpegui también ha dado a conocer los carteles seleccionados para la Semana Grande y para el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales. Alfredo León, artista autodidacta, diseñador gráfico y web y ganador en un centenar de concursos, ha creado la imagen oficial de las fiestas mediante un diseño "de aspecto básicamente abstracto, con trazos gestuales y manchas orgánicas, que intenta transmitir frescura, dinamismo y espontaneidad" y ser "animado, alegre y veraniego" que lleva por título 'Koloretan'.

Por su parte, Oskar Mendizabal, sanpedrotarra aficionado a la fotografía desde hace unos 4 años, es el autor del cartel para la 54 edición del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián, que protagoniza una foto sacada desde las inmediaciones del palacio Miramar que lleva por título 'Lluvia Dorada'.