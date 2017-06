Junta ve "un cambio" en posición del alcalde con metro al Civil y dice que las obras podrían comenzar en febrero

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha dicho este viernes que cree que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "ha cambiado de posición", recordando que "la ultima frase que le he escuchado es que no iba a colaborar activamente". "De no colaborar activamente a oponerse frontalmente hay una distancia sideral, por lo que yo quiero entender que esa última apreciación es la que va a predominar". Los trabajos, según López, para este tramo en superficie podrían comenzar en el mes de febrero de 2018.

López, en este punto, se ha referido a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, que en el pleno de la ciudad instaron a que el regidor cumpla con lo pactado, asegurando que "la relación de fuerzas dentro del Ayuntamiento va determinando que la mayoría de concejales le están diciendo al alcalde que 'mejor que cambie la estrategia que estás manteniendo con esto con esto porque entendemos la mayoría que no es la adecuada'", ha sostenido.

Ha asegurado, tras ser cuestionado por los periodistas, que con De la Torre "he tenido conversaciones, las he tenido y las voy a seguir manteniendo, algunas en el plano privado y personal y otra en el ámbito formal entre las instituciones".

En este punto, ha vuelto a reiterar que "las compromisos que se asumen, se cumple, y se cumplen, porque yo creo que las relaciones entre personas e instituciones tienen que ser sólidas". "No puede uno cambiar de opinión cada tres semanas, entre otras cosas, porque se supone que la elaboración de la propuesta que se comparte es la mejor para los ciudadanos, y si es la mejor, vamos a cumplir el objetivo".

También ha aludido a las relaciones jurídicas, comerciales, contractuales con terceros, ya que "si se cambia la música de la noche a la mañana, empieza a generar daños patrimoniales que alguien te puede reclamar".

En este sentido, ha insistido en que "me importa menos como resolviéramos eventualmente las posibles responsabilidades patrimoniales que se pudieran derivar de los incumplimientos", agregando que le importa" más que el sistema funcione.

Ha defendido, al respecto, que el metro es un sistema, "no es una ramal, el metro de Málaga es un sistema conjunto que debe funcionar integrado y no se le puede privar a ciudadanos que viven en otro distrito, de poder llevar a un servicio público básico, como al Hospital Civil, por una situación que yo no acabo de entender". Es más, ha dejado claro que "no ha habido ninguna razón dada con solvencia y solidez por parte del Ayuntamiento".

López, que precisamente ha asistido a la apertura del enlace entre la estación del metro de El Perchel y la del ferrocarriol de María Zambrano, ha confiado en que, después de la declaración de interés metropolitano del tramo al Civil, de los acuerdos que quedan que tomar para dejar clara la adecuación urbanística, "el Ayuntamiento acabe aceptando que ésta es la solución idónea", valorando también la actitud de la oposición en el Ayuntamiento.

Asimismo, ha defendido que la declaración de interés metropolitano del ramal al Civil "no hace otra cosa que seguir la estela de lo que ya se hizo en 2004, que también se declaró de interés metropolitano el resto del metro de Málaga", insistiendo en que "no es una cosa nueva ni está sin fundamento, como dice De la Torre en alguna ocasión", ya que "tiene todo el fundamento del mundo y sigue la estela de lo que se hizo".

"LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD"

Por tanto, ha hecho una llamada a "la responsabilidad" para que "vayamos en la buena dirección", agregando que "no quiero establecer comentarios agrios, que puedan permitir una dialéctica poco productiva", dejando claro que "el interés de los ciudadanos está por encima de cualquier cosa".

"Para eso --ha continuado-- tenemos que trabajar todos y debemos hacerlo desde la racionalidad, serenidad y la eficacia cuando manejamos dinero público". En este punto, ha recordado que "lo complicado" era "como en tantos otros sitios" encontrar casi 800 millones de euros de inversión, precisando que es "la inversión más grande que se está haciendo".

Por ello, ha añadido que "si lo más complicado se está haciendo, que es contar con la financiación tan importante como esas, lo más fácil, al servicio del conjunto de la ciudad, vamos a resolverlo, y espero que lo consigamos".

TRABAJOS

Sobre el plazo previsto para llevar a cabo las obras del tramo al Civil, ha explicado que la previsión es que para "septiembre u octubre" pudiera estar la obra en licitación, asegurando que "si licitamos en esa fecha, se estaría en condiciones de empezar en el mes de febrero".

Al respecto, preguntado que si los plazos se mantienen, incluso, si no se cuenta con la colaboración del Consistorio, el consejero ha añadido que "creo que el alcalde ha cambiado de posición" en relación con "la última frase que le he escuchado es que no iba a colaborara activamente".

Eso sí, ha dicho que la postura del regidor es "bastante heterogénea", porque "un día su prioridad era ir al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), otro era ir a La Malagueta, otro día el metrobús...".

"La colaboración activa que le tenemos que pedir al Ayuntamiento, en cualquier caso, es autorización para los desvíos de tráfico, para las cosas que son inherentes al desarrollo de una obra de esta naturaleza", ha detallado López, admitiendo que una "obra molesta, como todas las grandes obras, pero al final es muy agradecida, no solo en el conjunto de la ciudad, sino también para los que viven en el entorno, en la Alameda".

Por otro lado, cuestionado sobre el vial de acceso a la ampliación del campus, ha recordado que ha tenido una reciente reunión con el rector, José Ángel Narváez, y "quedó resuelto desde el punto de vista de la autorización que necesitaban". Es más, ha dicho que se está también avanzando en una propuesta del uso de universitarios del metro.