La Barcelona Design Week superará los 20.000 participantes de la pasada edición

16/06/2017 - 15:04

La Barcelona Design Week, organizada por BCD Barcelona Centre de Disseny, ha finalizado su XII edición con más de 120 actividades y con la previsión de haber superado, a falta de finalizar algunas exposiciones que estarán abiertas hasta julio, los 20.000 participantes del año anterior.

Además, ha aumentado el número de asistentes internacionales en las actividades que BCD ha realizado en el Disseny Hub Barcelona, representando un 20% del total y provenientes de 67 países diferentes, con lo que la presente edición ha sido la más internacional, ha informado BCD en un comunicado este viernes.

Ha destacado el éxito del Poblenou Design Day, una novedad de este año organizada por BCD y Poblenou Urban District que ha contado con 5.000 participantes en las 24 actividades que ha acogido, por lo que, debido a este éxito, en próximas ediciones se sumarán otros distritos de la ciudad.

"Se ha incrementado un 50% el número de actividades y se han sumado más organizaciones y profesionales, lo que demuestra que la Barcelona Design Week es un acontecimiento no sólo consolidado, sino que año tras año continúa creciendo", ha destacado el presidente de BCD, Pau Herrera.

Y es que bajo el lema 'Transformado la sociedad', esta edición ha contado con un programa integrado por conferencias, exposiciones, talleres, charlas, presentaciones, circuitos, mesas redondas y networking que han permitido debatir sobre el diseño como herramienta de transformación y clave de innovación para mejorar la calidad de vida de las personas.

Por ello, Herrera ha resaltado que esta iniciativa, que en 2018 se celebrará del 7 al 14 de junio, conecta Barcelona con las grandes urbes internacionales y actúa como plataforma para dar a conocer el diseño de la capital catalana y sus profesionales.

DISEÑO SOCIAL

Además, la presente edición ha sido la más social de las 12 celebradas, como quedó reflejado en la conferencia inaugural 'Diseño para un mundo mejor: apostando por el futuro de África a través de la creatividad', a cargo del creador de Design Indaba y director general de Interactive Africa, Ravi Naidoo.

Por su parte, el espacio 'Krea. Miradas diferentes en procesos creativos' se ha centrado en las aportaciones al diseño de colectivos con algún tipo de discapacidad física o mental, personas sin hogar o que han vivido situaciones de explotación, lo que se materializó en 11 talleres.

El BDW Congress ha contado con 300 profesionales y las conferencias impartidas por Denis Weil (Institute of Design Chicago); Pamela Mead (Here); Joshua Tabak y Caitlin Sanford (Facebook); Luis Arnal (Insitum), Jonas Martens (Better Future Factory), Emma Van der Leest (BlueCityLab) y Germán León (Gestoos).

Otras novedades de la Barcelona Design Week han sido el Talent Show, que da visibilidad al talento joven barcelonés y en el que se han expuesto 17 proyectos de alumnos de las escuelas Bau, Elisava, Eina, IED, LCI Barcelona, Escola Massana, Idep Barcelona, Esdap y Esdi.