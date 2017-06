Unidos Podemos pide que Renfe reponga la plantilla de Cercanías de Málaga y acabe con la supresión de trenes

16/06/2017 - 15:06

La diputada de IU en Unidos Podemos Eva García Sempere; la diputada provincial y responsable de Política Institucional de IU, Teresa Sánchez; el responsable provincial de Organización de IU, Dámaso Márquez; y el secretario de CCOO del sector ferroviario, Bartolomé Muñoz; han dado a conocer este viernes la Proposición No de Ley (PNL) que la coalición presentará en el Congreso para pedir a Renfe que reponga la plantilla de Cercanías de Málaga y acabe con la supresión de trenes de la línea que conecta la capital con Fuengirola.

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

Asimismo, en el pleno del próximo martes de la Diputación, IU presentará una moción para que se exija al Estado la reposición inmediata de la plantilla del Cercanías, reformar y aumentar la frecuencia de los trenes de la línea C1, así como ampliarla hasta Marbella.

En esa misma línea, este próximo lunes presentarán una PNL de Unidos Podemos, que solicita la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que explique la falta de personal que está dando como resultado la supresión de trenes en la C1.

Sánchez ha criticado cómo, en plena época estival, cuando aumenta el número de turistas que utilizan este servicio, el de usuarios que se trasladan al aeropuerto, de trabajadores que son contratados para empleo veraniegos y los estudiantes se encuentran de exámenes, Renfe cancela servicios, que, según fuentes sindicales, son 82 trenes desde primero de mayo.

Al tiempo, ha explicado que IU trae esta moción al pleno por "la importancia que tiene el servicio de Cercanías en la provincia", y que entiende que el presidente, Elías Bendodo, no sepa de la magnitud de estas cancelaciones porque se encuentra "entretenido", viajando por Asia.

Según Muñoz, la plantilla indispensable para no suspender servicios es de 46 trabajadores, por lo que en estos momentos faltan 14. Ha añadido que "no es problema de falta de personal" porque hay 300 maquinistas dispuestos para ser contratados, sino que "no quieren gastar dinero". El dirigente sindical ha recordado que la C1 es, en términos relativos, "la más rentable de España".

García Sempere ha señalado al respecto que el Gobierno busca hacer con esta línea "lo mismo que ya ha hecho con otras en toda España y en Málaga, en concreto, con la C2". "Las dejan morir cortando servicios, de manera que aburren a los usuarios y ya tienen argumento de que no se utilizan para cerrarlas o externalizar servicios".

Detrás de todo ello, ha señalado, "está el interés del PP por desmantelar Cercanías y los trenes convencionales que cumplen un servicio vertebrador de los territorios, desoyendo los mandatos de Europa que apuesta por priorizar el tráfico ferroviario por encina del de carretera".

"Solo hacen caso a Europa cuando es para recortar empleo, precarizar el trabajo público o establecer techo de gastos", ha concluido representante en la Cámara baja.