La conexión València-Hollywood abrirá Cinema Jove con la proyección de 'Animal Crackers'

16/06/2017 - 15:19

El festival apuesta en su nueva etapa por recuperar la "esencia" y "normalizar" la presencia valenciana con 11 obras en diversas secciones

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

La 32 edición del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove, que abre nueva etapa bajo la dirección de Carlos Madrid, arrancará el próximo 23 de junio con la proyección en la gala de inauguración de la película 'Animal Crackers', una producción de Hollywood que cuenta con las voces de estrellas como Emily Blunt y John Krasinski y, a la vez, con sello valenciano, gracias a la participación del director Jaime Maestro y a que la animación se ha realizado en el Parque Tecnológico de Paterna.

De esta manera, el festival quiere dejar patente su voluntad de "recuperar su esencia y espíritu juvenil" pero también de ofrecer "una mirada internacional" y "normalizar" y no meter en "guetos" a las producciones de la Comunitat, que estarán presentes en muchas de las secciones de la programación.

Así lo ha aseverado el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, que ha presentado la programación en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el director general del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, y el director del certamen, Carlos Madrid.

La gala de inauguración se celebrará en el Teatro Principal de València, estará conducida por los cómicos Alejandro Portaz y Javier González y contará también con la música en directo de Ximo Soler Quartet. Un film de animación servirá para dar el pistoletazo de salida: 'Animal Crackers', una producción con codirección valenciana para todos los públicos y cuenta con las voces de doblaje de John Krasinski, Emily Blunt, Ian McKellen, Sylvester Stallone y Danny DeVito.

La animación ha sido responsabilidad de Blue Dream Studios Spain, ubicados en el Parque Tecnológico de Paterna. 'Animal Crackers' ha sido codirigida por los norteamericanos Scott Sava, Tony Bancrofft, responsable de 'Mulan', y el valenciano Jaime Maestro, ganador del Goya al Mejor Corto de Animación 2013 por 'El vendedor de humo'.

Además, el director argentino Pablo Trapero recibirá el Premio Luna de Valencia por su exitosa trayectoria.

Durante las nueve jornadas del festival, que se prolongará hasta el 1 de julio, habrá "una nutrida presencia valenciana en diferentes secciones". En concreto, once de las producciones tienen huella valenciana en Cinema Jove 2017. Así, se podrán visionar títulos como 'La disco resplandece', del ilicitano Chema García Ibarra; 'Las vísceras', de Elena López; 'Bienvenido en casa', de Miguel Marcos; 'Life in boxes', de Alexander Lemus; 'The neverending Wall', de Sílvia Carpizo; 'El vestido', del alicantino Javier Marco; 'Epidemia', de Alejandro Portaz; 'Muro', de Rafa Casañ y David Molina; 'Brava', una coproducción valenciano-catalana; y 'Xmile', de Miguel Ángel Font.

Además, habrá otras proyecciones con sello de la tierra, como las del catálogo 'Cortos 2017' del Institut Valencià de Cultura; se estrenará 'Análisis de sangre Azul', musicada por el dj valenciano H4L 9000; y proyectará 'Muna', un film de Santiago Zannou que cuenta con la participación del IVC.

Asimismo, Cinema Jove servirá para aglutinar diferentes espacios de reflexión para la difusión del sector audiovisual valenciano. Se presentará la web Musimatge, que aglutina compositores de bandas sonoras, y la coordinadora de festivales FestiMapp; habrá una mesa redonda sobre cineastas valencianos seleccionados en Festivales Clase A, una conferencia para el sector de la animación de los creadores de 'Memorias de un hombre en pijama' y se presentará el libro del actor y director Sergio Villanueva.

CINE EN UN SOLAR Y EL JOVEN DAVID LYNCH

Otro de los objetivos de este renovado Cinema Jove será volver a su espíritu fundacional, por lo que se ha hecho un "esfuerzo para que la juventud se palpe en la programación". En este sentido, Carlos Madrid se ha referido a propuestas como el ciclo 'Art & The City', programado en un solar de la ciudad y que está integrado por siete proyecciones de largos y cortos en torno al arte urbano; o un ciclo que conmemora los 30 años de becas Erasmus donde se incluye la ópera primera de Elena Martín como directora, 'Júlia Ist'.

Precisamente, Elena Martín y Adrián Lastra son los nuevos talentos elegidos en esta edición del premio Un futuro de cine. Otro nombre propio de 2017 es el de David Lynch, ya que el festival reanuda el ciclo 'El joven...' dedicado a la etapa temprana en la carrera de grandes directores. Del iconoclasta realizador se podrán ver obras de sus primeros años como 'Cabeza borradora', 'El hombre elefante', 'Dune' y 'Terciopelo azul'.

Entre las proyecciones especiales programadas destaca la de la película de cine mudo 'Análisis de sangre azul', de Gabriel Velázquez y Blanca Torres, con una sesión de música electrónica en directo a cargo del DJ H4L 9000; 'Brava', de Roser Aguilar y 'Muna', de Santiago Zannou.

ESPACIOS EN EL CENTRO

Todas estas actividades se desarrollarán en espacios concentrados en la zona centro de la ciudad con el objetivo de dar una mayor "comodidad" al espectador y reforzar la faceta del certamen como "punto de encuentro". Por esa razon, se incluyen sedes como el Octubre Centre de Cultura Contemporània o el Centre del Carme y se han descartado otras como los Jardines de Viveros.

Respecto al presupuesto, Abel Guarinos ha detallado que alcanza los 510.000 euros y la Conselleria de Cultura cuenta con la colaboración del Ayuntamiento --que aporta unos 25.000 euros y soporte técnico-- y la Diputación de València, que apoyará en la proyección del palmarés de los largos y cortos premiados que está previsto llevar a cabo de julio a septiembre en cuatro municipios de la Comunitat.