Andalucía registra 6.156 demandas de disolución matrimonial, el 20% de los casos en España

16/06/2017 - 15:45

El número de demandas de disolución matrimonial --separaciones y divorcios-- registradas en Andalucía durante el primer trimestre de 2017 fue de 6.156, casi un 20 por ciento de las 31.694 contabilizadas a nivel nacional, según los datos publicados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

Por tipología, se dieron en la región andaluza, en este periodo de tiempo, 2.953 divorcios consensuados, un total de 2.840 divorcios no consensuados, 227 separaciones consensuadas y 136 separaciones no consensuadas.

Además, Andalucía registró 0,7 demandas por cada mil habitantes, que coincide con la media nacional. Por comunidades, Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana, se sitúan a la cabeza con 0,8 demandas de disolución por cada mil habitantes; seguidas por Andalucía, Asturias, Islas Baleares y Castilla la Mancha, con 0,7 demandas por cada mil habitantes. Mientras, la tasa más baja se registró en Castilla y León, con 0,5 demandas por cada mil habitantes.

En cuanto a datos nacionales, separaciones y divorcios en España aumentaron un 4,8 por ciento en los tres primeros meses de 2017 hasta las 31.694, con respecto al mismo período del año anterior.

Por provincias andaluzas, Sevilla fue la que más demandas de disolución matrimonial registró en la región con 1.513, repartidas entre 706 divorcios consensuados, 726 divorcios no consensuados, 50 separaciones consensuadas y 31 separaciones no consensuadas.

Seguida de esta, en Málaga se contabilizaron 1.287 demandas. En la provincia malagueña fueron 681 divorcios consensuados registrados, 538 divorcios no consensuados, 43 separaciones consensuadas y 25 no consensuadas.

Cádiz es la tercera provincia con más demandas en este sentido con 915. En este caso este número de demandas se dividieron en 409 divorcios consensuados, 447 divorcios no consensuados, 35 separaciones consensuadas y 24 no consensuadas.

Granada contabilizó 661 demandas de separación, entre las que 344 obedecieron a divorcios consensuados, 270 a divorcios no consensuados, 28 a separaciones consensuadas y 19 a separaciones no consensuadas.

Por su parte, en Almería se dieron 488 demandas de disolución matrimonial. En esta provincia fueron 248 los divorcios consensuados, 223 los no consensuados, 15 las separaciones consensuadas y dos las no consensuadas.

También por debajo de las 500 demandas se encuentra Córdoba, que registró 470. De estas, 229 fueron divorcios consensuadas, 212 no consensuadas, 16 fueron separaciones de mutuo acuerdo y 13 no consensuadas.

Jaén, con 451 demandas en total en el mismo sentido, registró 201 divorcios consensuados, 213 divorcios no consensuados, 24 separaciones consensuadas y 13 no consensuadas. Por último, la provincia con las cifras más bajas ha sido Huelva, que solo ha registrado 371 demandadas (135 divorcios consensuados, 211 divorcios no consensuados, 16 separaciones consensuadas y nueve no consensuadas).