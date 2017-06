15 proyectos multidisciplinares verán la luz en octubre en centros educativos y museos valencianos

Un total de 15 proyectos de carácter multidisciplinar verán la luz a partir del mes de octubre en centros educativos y museos de la Comunitat Valenciana, en el marco de las cinco convocatorias públicas que ha lanzado el Consorci de Museus de la Generalitat por valor total de 126.800 euros con el objetivo de "activar social y culturalmente" los proyectos elaborados por colectivos sociales, mediadores culturales y artistas.

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

Los proyectos seleccionados en las cinco convocatorias han sido presentados este viernes en rueda de prensa por el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luís Pérez Pont, que ha valorado las convocatorias públicas como "herramienta fundamental" para impulsar iniciativas socio culturales.

La producción artística se ha articulado en torno a convocatorias de diferente perfil entre las que se encuentra 'residències artístiques', para proyectos en entornos educativos; 'reset', que contempla relecturas de género y multiculturalidad; 'altaveu', en relación a proyectos de inclusión y cohesión social; 'tangent', para proyectos de mediación cultural y '365 dies ALC', una convocatoria de comisariado para un año que se llevará a cabo en la ciudad de Alicante.

'residències artístiques', cuya dotación es de 24.000 euros para proyectos educativos se llevará a cabo en centros de Alicante, Castellón y València con propuestas que van desde la elaboración de una cartografía artística y un archivo de recursos epistemológicos, conceptuales y visuales de los centros educativos a utilizar el juego como instrumento y apoyo a la educación artística o un proyecto de creación colectiva en danza para alumnos de secundaria. Los centros interesados en estas producciones tendrán que solicitarlo a través de convocatoria.

'reset', que ha contado con un presupuesto de 11.000 euros, llevará a a los Museos de Bellas Artes de Alicante y Castellón las obras 'Lecturas desde el género' que "problematiza la hegemonía masculina en los relatos y la ausencia de voz de grupos minorizados como las mujeres" y 'De objeto a sujeto: Género y Arte en Alicante desde el siglo XIX', que pretende "reflexionar en torno a distintos conceptos que abordan la representación de las mujeres y de otros colectivos obviados".

DEL AUTORRETRATO AL 'SELFIE'

Por otra parte, las propuestas adscritas a 'tangent', con valor de 19.800 euros, se desarrollarán en el Museo de Bellas Artes de Castellón, Museo del Carmen de València y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

Entre ellas se encuentra el taller 'Del Autorretrat al Selfie' que tratará de "unir dos vertientes artísticas, la pintura y la fotografía, incidiendo en la identidad del yo", 'Trobades per aprendre i desaprendre' y 'Here together now', un proyecto que se apoya en la mediación para poner en marcha un programa de actividades orientadas hacia la experimentación.

EL CENTRE DEL CARME ACOGERÁ LOS PROYECTOS DE 'ALTAVEU'

La sala contrafuertes del Museo del Carme acogerá durante un año los proyectos que se inscriben en la convocatoria 'altaveu' (32.000 euros). Entre ellos se encuentra 'Tots som Valentia', "un relato visual que amalgama de manera identificable la intervención de diferentes ciudadanos y plasma la creatividad de varios colectivos con características que los clasifican como peculiaridades como por ejemplo la edad, la etnia o la diversidad funcional".

En esta línea se enmarca también 'Hijos del jardín', un recorrido a través de la interacción de vecinos y vecinas del barrio de Ruzafa que cerrará con la trilogía 'Dream City', cuyos anteriores espacios fueron Cuenca y Bilbao o 'Creixem al Carme', que quiere trabajar directamente con un artista en la realización de un proyecto que "reflexione en torno a lo más positivo y bello de la vida en el barrio del Carme".

También se inscribe en esta convocatoria, 'Historias de VIHda', un proyecto divulgativo transmedia, que cuestiona el tratamiento informativo que se utiliza en el periodismo convencional para representar a las personas con VIH.

'TODO LO QUE VES ES ARTE'

Por otra parte, en la convocatoria '365 dies ALC', se han destinado 40.000 euros para llevar a cabo el proyecto 'Todo lo que ves es arte' que se desarrollará en la ciudad de Alicante y que se trata de un ciclo expositivo "concebido como un viaje a través de diferentes manifestaciones artísticas en el que, en cada parada o estación subirán y descenderán novedosas formas de expresión". Intervendrán artistas, críticos de arte, comisarios o coleccionistas, mayoritariamente de la Comunitat.

El proyecto se compone de cuatro exposiciones colectivas. La primera de ellas se dedicará al 'videoarte' y a la instalación, la segunda se centrará en la representación del hombre y especialmente en el retrato, la tercera reunirá perspectivas con el paisaje como protagonista y la cuarta estará dedicada a la cultura urbana.

Todos los jurados en las distintas convocatorias han sido propuestos por instituciones culturales y colectivos sociales entre los que no se encuentra ningún representante político.