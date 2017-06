Madrid. las facturas de bollywood se fiscalizarán en la comisión de vigilancia de la contratación

16/06/2017 - 18:56

- Gracias a una enmienda transaccional del PSOE aceptada por todos

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este viernes por unanimidad estudiar las facturas de sospechosas de la ceremonia de entrega de los premios de Bollywood 2016 en la Comisión de Vigilancia de la Contratación en el plazo máximo de un mes, no en una comisión de investigación específica.

En el pleno extraordinario solicitado por el PP sobre el convenio firmado por el Ayuntamiento con la empresa Wizcraft para organizar la gala de entrega de los premios del cine indio del año pasado y las facturas derivadas del mismo, y la posible creación de una comisión de investigación al respecto, el PSOE introdujo una enmienda transaccional 'in voce' aceptada por todos .

Propuso, por un lado, que esas facturas se estudien en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, y que además una comisión técnica al margen elabore un Código de Buenas Prácticas para dejar claro qué conceptos y qué cuantías son susceptibles de recibir subvención, para evitar que estos escándalos se repitan.

Todos los grupos aceptaron la enmienda del PSOE, grupo que en el pleno de mayo rechazó la propuesta de comisión de investigación que presentó el PP como moción de urgencia el primer día de pleno por no considerarlo una forma leal con el resto de grupos, pues estas iniciativas se dirimen el segundo.

Esto supone cambiar el estatuto de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que hasta ahora sólo podía investigar contratos mayores y no convenios. Por tanto, el de la organización de los premios del cine indio de 2016 será el primer convenio que abordará dicho órgano municipal. La comisión técnica que fijará los conceptos y las cuantías máximas que puede subvencionar el Ayuntamiento se constituirá al margen de la primera.

Por el PP, abrió el debate el portavoz de Economía y Hacienda, José Luis Moreno reconoció que la India es una gran oportunidad de país, pero criticó los "excesos exuberantes" del convenio con Wizcraft, empresa de Singapur que no cotizó en España y el "gratis total" que se concedió a los artistas y empresarios de Bollywood, que costaron más de 8 millones: uno del Ayuntamiento, otro de Turespaña, otro de Ifema y el resto de patrocinadores españoles.

Una vez conseguido el expediente completo , cree que hace un año se representó un "vodevil indio", que no escenificó la Academia del Cine Indio sino una empresa de Singapur que se creó con menos de dos euros de capital social, y a la que se le concedió a dedo la organización.

Criticó sobre todo los 191.000 euros en extras que se gastaron, con guardaespaldas, coches de lujo, además de los 250.000 en habitaciones, masajes, spa, lavandería, 100 euros de taxi por 20 minutos y litros de alcohol del minibar. Y preguntó si "debe el Ayuntamiento pagar con dinero de los ciudadanos" todos estos lujos de "unos visitantes muy extravagantes y muy excesivos", con magnate como el decimosexto más rico de la India que pidió extras por valor de 1.415 euros.

Asimismo, denunció que apenas se justificara en un folio por parte del Ayuntamiento el contrato con esta empresa, ninguneando a otras españolas que lo podrían hacer , la "opacidad" en general del Consistorio cuando se le han pedido explicaciones y pidió la comisión de investigación para revisar todas las facturas.

"OBJETIVO ESTRATÉGICO"

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, contestó que es competencia de la Coordinación General de Alcaldía la promoción internacional de Madrid mediante organización de eventos "fuera de los cauces habituales", un "objetivo estratégico" que permitió por ejemplo que se haya establecido una línea aérea entre Madrid y la India.

Seguidamente, se atuvo a la legalidad para subrayar que son subvencionables todos los gastoscorrientes entre enero y julio para la organización de estos premios de Bollywood, siempre que sean necesarios para la adecuada presparación u organización del evento. De las 166 facturas, 156 fueron del Hotel Palace donde se alojaron, bajo conceptos como manutención, lavandería y plancha que son "normalmente aceptados" en estos eventos ya celebrados en España.

El gasto medio diario, puntualizó, fue de 317 euros por persona y día, lo que se considera normal en estos casos, y aseguró que en los preparativos se gastaron 216.000 euros, con una media similar por persona y día. Admitió que hubo facturas problemáticas, como las de spa y entrenamiento personal, pero aclaró que estos conceptos no fueron subvencionados por no ser necesarios para el desarrollo del evento y "se han descontado en todos los supuestos".

Eso sí, reconoció que dos facturas de este tipo aparecen como subvencionadas, pero aclaró que "no fueron pagadas". Equivalían sólo a 247 y 167 euros, pero en todo caso lo atribuyó a un error de estampilla por haber presentado como subvencionadas al 100% cuando sólo se subvencionó la parte correspondiente a gastos justificados. Por tanto, concluyó: "Todas las facturas son legales fiscalizadas y corresponden al objeto". Moreno dijo que no con la cabeza desde el escaño, mientras Mato le acusaba de intentar "despistar a la gente" debido a los "problemas" del PP.

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo criticó que se contratara con una empresa de un paraíso fiscal como Singapur, además de todos los excesos de facturas que ya le había criticado el PP. Tachó de "inconsistencias" que primero se notificara como beneficiario a la Academia de Cine Indio, cuando eran otros premios distintos, y que no se hiciera concurso público sino que se entregara a una empresa a la que nunca se le habría dado con las cláusulas sociales del Ayuntamiento.

Negó también los efectos beneficiosos en términos de audiencia millonaria y turismo indio en Madrid, y puso como ejemplo que desde 2007 no se organizaba esta ceremonia en Europa, y rechazó que Mato se amparara en la legalidad para presumir de legitimidad.

DESPARRAME

"Cada vez se parece usted más a los partidos tradicionales", le espetó, y le pidió que reconociera que lo que en principio sonaba bien "se ha desparramado" y ha llegado a ser un "esperpento", que Ahora Madrid supuestamente quiere ocultar. Por eso, anunció que Cs votaría, como en el caso de la moción de urgencia, a favor de la comisión de investigación, como siempre ha hecho este grupo la presentara quien la presentara.

Desde el PSOE, Ramsés Pérez reconoció que Wizcraft no le gustaba, pero justificó que aprobaron la concesión porque era bueno para Madrid y su promoción, por lo que lo consideró "lícito" pese a los "gastos sonrojantes" que ya sabían que se iba a producir, y lo comparó con la nómina del futbolista Cristiano Ronaldo.

El concejal socialista subrayó que ahora ya no deben ser "ñoños" sino asumir la decisión que se tomó y preguntarse por los beneficios para Madrid, puesto que artistas acostumbrados al lujo no habrían venido si no fuera con una ostentación a la misma altura.

Aunque "éticamente no es de recibo" los gastos, justificó que el Ayuntamiento no gastó en cosas superfluas sino en promocionar Madrid, cosa que luego Wizcraft ha empleado en lo queha considerado oportuno, y no vio ninguna excepcionalidad respecto a la suntuosidad que se proporciona a los tenistas del Open de Madrid y los visitantes del COI cuando Madrid aspiraba a los Juegos Olímpicos.

Respecto al control de los gastos, Pérez Boga dio por bueno que la Intervención los avalara,pero propuso que se introduzca un código de buenas prácticas para futuras contrataciones, estableciendo límites. Eso sí, dijo que no le parecía oportuna la comisión de investigación, que sólo es propia cuando haya indicios de delito o se incumplan informes jurídicos, por lo que propuso la enmienda transaccional 'in voce': que las facturas se examinen, no en una comisión de investigación propia, sino en la Comisión de Vigilancia de la Contratación en un plazo de un mes, junto, por ejemplo, a la contratación de la sede del Área de Economía y Hacienda en la calle Alcalá 45.

"IMPOSTURA"

El portavoz del PP, José Luis Martínez- Almeida, tomó la palabra para denunciar la "impostura" de Ahora Madrid: por colocar un pleno que les incomoda "un pleno que les incomoda" un viernes a las 17.00 horas, después de que criticara al PP por poner los plenos de distrito a las 14.00 horas. "¿Qué tiene usted que ocultar"?, espetó a la alcaldesa, después de criticar al Gobierno municipal por informar ayer 'off the record' a los periodistas antes que a los grupos municipales.

También criticó la "ignorancia enciclopédica" de Sánchez Mato por considerar legal una factura que tenía por fecha no la de fin de prestación de servicios sino cinco días antes del inicio, recordó que el acuerdo para traer los premios de Bollywood lo firmó el Gobierno municipal anterior, limitó a 12.000 el incremento de turistas indios .

Seguidamente, se dirigió a los concejales más de izquierda de Ahora Madrid como Mauricio Valiente, Rommy Arce, Pablo Carmona si le parecían legítimos los gastos que Mato presentaba como legales, en un "ejercicio de hipocresía" porque siempre ha adoptado la táctica de distinguir ambos planos. Finalmente, recordó que dos actores indios entraron en Ifema montados en burro, después de que en la pasada Cabalgata se prohibiera el desfile de ocas porque "se estresaban".

Mato cerró el debate criticando al PP que hablara de Singapur como paraíso fiscal cuando el Ministerio de Economía y Hacienda lo sacó de la lista en 2012, y a Ciudadanos que Unidos Podemos pidiera en el Congreso de los Diputados incluir en la Ley de Contratos vetos a los paraísos fiscales, recibiendo el rechazo de C's y el PP. Mostró, eso sí, su apoyo a la enmienda transaccional del PSOE para investigarlo todo en la Comisión de Vigilancia de Contratación, y justicó la convocatoria del pleno este viernes por la tarde por razones de agenda y por hacerlo lo antes posible, como quería el PP.

Respecto a la falta de concurso, dijo que es la misma que con el World Pride o el Open de Madrid o los grandes premios de Fórmula 1, porque sólo había una empresa posible, pero Martínez-Almeida ya había asegurado que los premios de Bollywood los han organizado ya cuatro. Como conclusión, dijo que la única intención del PP era "generar ruido" y que "lo han conseguido sólo a medias".

