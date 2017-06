PSOE ve "sonrojantes" gastos de Bollywood, pero entiende que no son de "misioneros", y no ve "delito" en ello

16/06/2017 - 18:57

El edil del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Julio Ransés Pérez Boga ha calificado este viernes de "sonrojantes" los gastos de los actores que se hospedaron en Madrid por la celebración de Bollywood, pero que estos gastos corresponden a "estrellas de cine y no a misioneros".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Pérez Boga ha reconocido durante su intervención en el Pleno extraordinario de este viernes que el PSOE decidió dar el apoyo a esa subvención para destinarla a la "generación de un evento" que daba por bueno con el objetivo de "promocionar la ciudad".

"A pesar de que no nos gustaba, creíamos que era bueno para Madrid, como por ejemplo la nómina de Ronaldo, nos escandaliza que lo gane, pero ¿genera esa cantidad?", ha comparado.

El edil socialista ha reconocido del mismo modo que no les gustó que el festival se gestionara a través de Wizcraft, que ha definido como "una empresa radicada en un paraíso fiscal".

"Sabíamos que los gastos serían sonrojantes; también sabíamos que no traemos a un misionero, son estrellas de cine y están acostumbrados en su mundo de lujo a vivir con elementos de lujo", ha explicado.

En este punto ha indicado que "hay que asumir" el 'ok' que se dio en su momento, y que hay que plantear si "repercutió en la situación de Madrid a nivel internacional".

Pérez Boga ha recordado que "la subvención fue lo único que se aprobó en el Pleno". De ahí se derivó un convenio, en el que el PSOE propuso mejoras, como también hizo en la comisión de Cultura. "El PSOE defendió elementos de juicio de por qué este evento iba a favorecer a Madrid", ha aseverado.

De nuevo, el edil socialista ha reconocido que "se han hecho unos gastos" que "no gustan" a la bancada socialista, pero que se producen en el "día a día". "Me pregunto dónde han dormido los tenistas del Mutua Madrid Open o dónde han dormido los miembros del COI que han visitado Madrid para ver si Madrid podría celebrar olimpiadas", ha comparado.

Julio Ransés Pérez ha explicado que hay dos mecanismos para asegurar que esos gastos se hayan realizado de acuerdo a la normativa. Por un lado, el control interventor, que "ha dado por buenas las cuestiones legales del control documental".

Por otro, la comisión de control de la contratación. "Deberíamos establecer un código de buenas formas conforme a esos proyectos sufragados por el Ayuntamiento de Madrid, que no se pueden sobrepasar de determinados límites. Propongo que ese código de buenas prácticas se inserte en una ordenanza y vincule al Ayuntamiento", ha propuesto.

Respecto a la comisión de investigación, el edil socialista ha indicado que "no es el cauce procesal oportuno" ya que el Ayuntamiento tiene instituciones políticas y económicas que controlan y las comisiones deben ser excepcionales, con indicios de delito, que aquí no se incumplen, o cuando no se pueden esclarecer responsabilidades, y aquí sí se puede", ha concluido.

Por ello Pérez Boga ha propuesto el examen del gasto en la comisión de la vigilancia y la Contratación en el plazo máximo de un mes.