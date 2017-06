La Junta afea la "grave irresponsabilidad" del PP al calificar de letal el sistema sanitario para "crear alarma"

16/06/2017 - 19:03

La Junta de Andalucía ha lamentado la "grave irresponsabilidad" del PP de Jaén al calificar de forma "inaceptable" como letal el sistema sanitario público andaluz "con el único objetivo de crear alarma entre la población al desprestigiar la atención sanitaria que se desarrollará este verano".

Así lo ha indicado en un comunicado después de que el presidente provincial de los 'populares', Juan Diego Requena, junto a la portavoz de Sanidad del PP-A en el Parlamento autonómico, Catalina García, haya afirmado que el Plan de Verano de la Consejería de Salud "será letal para los jiennenses" y conllevará "un colapso del sistema sanitario", además de "múltiples recortes dejando a la sanidad andaluza en la UCI y, principalmente, en Jaén".

Para la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, lo que han hecho "es una grave irresponsabilidad ya que es inaceptable calificar como letal un Sistema Sanitario Público como el de Andalucía con el único objetivo de crear alarma entre la población al desprestigiar la atención sanitaria que se desarrollará este verano".

"Tenemos que volver a repetir, una vez más, al Partido Popular que no todo vale en la crítica y, sobre todo, cuando se habla de la salud de los ciudadanos y de la más que respetable labor de los profesionales", ha subrayado.

Ha añadido, además, que al hablar de colapso del sistema sanitario, "el PP pretende extender el sentimiento del miedo entre la población con una campaña de desprestigio al Sistema Sanitario Público de Andalucía que está empujada por un grave desconocimiento de la realidad sanitaria en la provincia de Jaén o alimentada por la mala intención de utilizar un asunto tan sensible como la salud de las personas para buscar rédito político".

Frente a ello, ha destacado que "la sanidad pública jiennense, a pesar de los presagios catastrofistas que el PP lanza año tras año, desde de junio a septiembre, de forma insistente y con afán de manipular la verdad, seguirá funcionando con normalidad durante los meses de verano, como ocurre cada año, con una planificación de recursos asistenciales que volverán a dar la respuesta necesaria a cada problema de salud de la ciudadanía andaluza".

"En Jaén, como en el resto de Andalucía, la atención sanitaria en verano está garantizada, por lo que la población debe estar tranquila porque tendrán la mejor respuesta de nuestro sistema sanitario y sus profesionales cuando lo precisen.

No vamos a permitir que el presidente del PP de Jaén califique el Plan de Verano como 'una fusión fría y encubierta' porque detrás del Plan de Verano existe un diseño precedido de un intenso trabajo de planificación y conversaciones con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial y juntas de personal de los centros", ha afirmado.

En cualquier caso, desde la Delegación se ha señalado que el plan se monitoriza y adapta permanentemente para dar respuesta a posibles incrementos de la demanda asistencial, por lo que es una planificación abierta, flexible y sensible a la realidad de la provincia.

Por otro lado, sobre la acusación de graves recortes por parte del PP de Jaén, ha denunciado "la clara apuesta de este partido político por la tergiversación de la información de la que disponen". "Los recursos están disponibles siempre, todo el año, y se usan según sea necesario. Por tanto, no cerramos camas, no cerramos quirófanos, no cerramos plantas, no cerramos consultas, no cerramos centros", ha dicho.

OBJETIVO

Junto a ello, ha aclarado que el único objetivo que persigue el Servicio Andaluz de Salud es el de reorganizar los recursos y la actividad para una mayor optimización en esta época del año para lo que se tiene en cuenta la ocupación que mantengan los centros, la demanda asistencial que se registre y los horarios más aconsejables ante el aumento de las temperaturas. Por lo tanto, según ha agregado, se trata de un plan que adapta los recursos del Sistema Sanitario a las necesidades de la población.

Junto a ello, ha considerado que la crítica realizada por la portavoz de Sanidad del PP, que "ha reconocido esta mañana el incremento de profesionales para el Plan de Verano, demuestra el desconocimiento" que tiene de la provincia y de la organización de su asistencia sanitaria.

Entre los criterios para esta planificación se encuentran factores como volumen de población de referencia, demanda asistencial, distancia a otro centro sanitario, si cuenta con punto de urgencia y dispersión geográfica, entre otros.

Al hilo, ha apuntado que en una provincia como la jiennense, que desde el mes de junio está sufriendo temperaturas muy altas, "en determinados centros se han incorporado los profesionales de tarde al horario de mañana para que la atención se desarrolle en las mejores condiciones para un paciente que, por cierto, apoya este tipo de cambio de horario en el periodo estival". Además, el SAS mantiene la atención sanitaria en horario de tarde en 16 centros de salud de la provincia.

"En definitiva, la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales quiere trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad a la población porque la atención sanitaria está garantizada. Para ello, a principios de la próxima semana se presentarán los datos provinciales sobre esta planificación sanitaria", ha concluido.