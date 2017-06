El alcalde de Campillos se somete este sábado a una cuestión de confianza

17/06/2017 - 7:52

El Ayuntamiento de Campillos (Málaga) celebrará este sábado un pleno en el que se pondrá sobre la mesa una cuestión de confianza convocada por el alcalde, Francisco Guerrero, como forma de valorar la gestión realizada hasta la fecha.

CAMPILLOS (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

"La cuestión de confianza fue un compromiso que asumí cuando fui investido alcalde hace ahora dos años y que en este momento ponemos encima de la mesa como una prueba más de transparencia y honestidad política", ha manifestado el regidor.

Así, esta cuestión de confianza estará vinculada directamente con la aprobación del presupuesto municipal. En el supuesto de que en esta votación las cuentas locales salgan adelante, se dará por ratificada la confianza en el alcalde y concejales para lo que queda de mandato.

El Ayuntamiento de Campillos ya celebró un pleno extraordinario el pasado miércoles para someter a votación la aprobación del presupuesto municipal para 2017. El resultado fue negativo, ya que votaron en contra los grupos del PSOE y PP y sólo IU se pronunció a favor.

En el caso de que se rechazaran de nuevo las cuentas, también se rechazará la cuestión de confianza, por lo que los grupos de la oposición, en este caso PSOE y PP, tendrán un plazo de un mes para presentar una moción de censura y formar un nuevo gobierno, tal y como establece el régimen jurídico electoral general.

Si transcurrido dicho mes la oposición no ha llevado a cabo el cambio al frente del Ayuntamiento, entonces se dará automáticamente por aprobada la cuestión de confianza y también el presupuesto y Francisco Guerrero y sus concejales continuarán liderando la gestión del Consistorio.

"El voto en contra al presupuesto no puede justificarse en una falta de voluntad política del equipo de gobierno para incluir partidas del resto de grupos políticos. Nuestro compromiso fue el de asumir e incluir en el presupuesto partidas de todos los grupos y así lo hemos hecho. Nos hubiese gustado incluir más, pero el presupuesto no da más de sí y menos aún con el plan de ajuste que se está aplicando en el Ayuntamiento desde agosto de 2016", ha dicho.

Al respecto, ha indicado que "las obras a ejecutar gracias al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), por ejemplo, se han elegido por consenso, una obra de cada grupo", apuntando que, además, "existe nuestro compromiso de incorporar al presupuesto más partidas del grupo 'popular' en la medida en que se cuantifiquen algunas de sus propuestas, que no estaban valoradas económicamente".

Asimismo, también ha querido hacer hincapié en que en el capítulo de inversiones "se establecerá como prioridad aquellas destinadas a la mejora del abastecimiento de agua en la localidad".

Ha señalado que cree que los grupos de la oposición volverán a posicionarse en contra de los presupuestos municipales, por lo que la cuestión de confianza no saldrá adelante. Eso sí, no ve "lógica" esta decisión, como tampoco entendería que el voto contrario no se viera acompañado de una moción de censura. De hecho, Guerrero ha invitado a PP y PSOE a impulsar un cambio en el gobierno si así lo consideran necesario.