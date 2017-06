El alcalde de Cabra propone realizar una réplica del Cristo del Ayuntamiento de Burgos para el salón de plenos

17/06/2017 - 10:15

El alcalde de Cabra del Santo Cristo (Jaén), el socialista José Rubio, ha propuesto realizar una réplica de la imagen que preside el salón de plenos del Ayuntamiento de Burgos para instalarla en el mismo espacio del Ayuntamiento cabrileño.

CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a Europa Press el regidor, que había solicitado a su homólogo burgalés, Javier Lacalle (PP), la cesión de la referida imagen si era retirada, y ello tras conocer que el pleno aprobó el pasado julio de una propuesta de Imagina Burgos para retirar los símbolos religiosos de los espacios públicos de titularidad municipal que contó con el apoyo del grupo socialista.

Por ello, decidió ofrecer el salón de plenos municipal para su custodia durante el tiempo que estimase el Consistorio de Burgos, donde por el momento va a permanecer. "Javier me dijo que de momento lo iban a dejar allí y que en caso de que lo quitaran, me lo haría saber, que no hay ningún problema", ha afirmado.

En este sentido, ha anunciado que van a proponer la realización de una réplica del Cristo "para ponerla en el salón de plenos" del Ayuntamiento. "Ya que hemos empezado esta historia, que acabe bien", ha comentado Rubio, quien ha aludido a la gran veneración que existe en la población jiennense en torno al Santo Cristo de Burgos, hasta el punto de que cambió el nombre del propio municipio y se convirtió en su patrón.

Rubio se ha mostrado convencido de que esa propuesta, al igual que ocurrió con la solicitud inicial al Ayuntamiento de Burgos, no va a suponer polémica alguna en la localidad, donde "hay una devoción fuera de lo normal por el Cristo" y "desde 1637, todos entendemos que ese símbolo es una institución en el pueblo".

En concreto, según ha recordado, la vinculación de Cabra del Santo Cristo con la imagen se remonta al 20 de enero de 1637, cuando un arriero que portaba una caja con un lienzo tuvo que hacer parada en la población. Era una copia del cuadro del Santo Cristo de Burgos que iba camino de Guadix y al ser admirado por la posadera María de Rienda ésta se curó de un brazo manco, un "milagro" por el que "ya no se pudieron llevar el cuadro".

De esta manera, y tras la intervención de los Obispados de Guadix y el de Jaén, pudo permanecer en la entonces Cabrilla, que a partir de ahí pasó a denominarse Cabra del Santo Cristo, donde el fervor hacia la imagen se ha mantenido con el paso de los siglos.

Ello ha dado lugar, además, a una "relación muy buena" tanto con las hermandades de Burgos, la del Santo Cristo y de las Siete Palabras, como con el Ayuntamiento de la ciudad castellana, una relación que se mantiene "desde hace muchos años, desde 1977 con el hermanamiento de los ayuntamientos hasta hoy".