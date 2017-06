Sabina presenta este domingo 'Lo niego todo' en el Estadio de la Cartuja con más de 12.000 entradas vendidas

17/06/2017 - 11:11

Joaquín Sabina presenta este domingo 18 de junio en el Estadio de la Cartuja su gira 'Lo niego todo', que arrancó su parte española el pasado 9 de junio en Úbeda (Jaén), en un concierto previsto a las 22,00 horas --con apertura de puertas dos horas antes--, para el que se han vendido más de 12.000 entradas.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El artista llega a Andalucía después de haber actuado en diversos puntos de Sudamérica para presentar su último disco, que seguirá dando a conocer en directo en los próximos meses de verano en numerosos lugares de la comunidad como Huelva, Marbella (Málaga), Jerez, Granada y Málaga.

Desde que se anunciasen las primeras fechas de su gira 'Lo niego todo' allá por el mes de diciembre, la acogida a cada uno de sus conciertos ha sido espectacular sumando más de 150.000 entradas y ampliando paradas, en algunos casos por partida doble, ante la demanda de público.

Todas las fechas de Joaquín Sabina en directo se pueden consultar en www.jsabina.com y www.loniegotodo.com. La gira esta organizada por Riff Producciones, Get In y The Project en acuerdo con Berry Producciones.

'Lo niego todo' es el primer álbum que edita desde 'Vinagre y Rosas' (2009). Se publicó el pasado 10 de marzo y en una semana logró el número uno de ventas con la cifra más alta de los lanzamientos discográficos de los últimos dos años, 40.000 unidades distribuidas que lo hicieron Disco de Platino. Cuenta con producción de Leiva y colaboración en las letras de Benjamín Prado.

Leiva, que ya le puso música a la canción 'Tiramisú de limón', del mencionado 'Vinagre y rosas', releva en los mandos a Pancho Varona y Antonio García de Diego, productores habituales del artista desde 'Física y química'.

Al otro gran colaborador de 'Lo niego todo', Benjamín Prado, Sabina lo conoció en los años 80, en una época en la que el poeta era acompañante habitual de Rafael Alberti, para dar inicio a una estrecha amistad que se ha revitalizado en Rota, donde ambos veranean. El poeta rockero y el rockero poeta unieron sus fuerzas por primera vez en 1988, cuando compusieron el tema 'Cuando aprieta el frío', incluido en el álbum 'El hombre del traje gris'.