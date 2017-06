La Generalitat aconseja extremar la precaución en el monte ante las temperaturas extremas

17/06/2017 - 11:47

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural aconseja a la ciudadanía extremar la precaución en los montes ante la situación meteorológica adversa de elevadas temperaturas en toda la Comunitat Valenciana, con aviso amarillo (riesgo) para este sábado en el sur y el noroeste de la provincia de Valencia, así como riesgo extremo de incendios forestales en el conjunto de la región.

VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Los agentes medioambientales, observatorios forestales y unidades de prevención están avisados y atentos para extremar la vigilancia ente posibles igniciones por rayos u otras causas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante este fin de semana, la situación meteorológica estará marcada por una entrada de masa de aire cálido, con elevadas temperaturas y bajas humedades relativas sobre todo en las horas centrales del día.

También se prevén vientos de componente este más intensos en las horas centrales del día, con entradas de componente sur y posibilidad de tormentas en el interior de la Comunitat con aparato eléctrico.

A lo largo de esta semana de ola de calor, en la provincia de Valencia se han producido conatos de incendios forestales en los términos municipales de Casas Altas, Villagordo del Cabriel, Utiel, y Tuejar, todos extinguidos con rapidez. Su causa ha sido natural, por un rayo, pero Medio Ambiente recomienda extremar las precauciones estos días para prevenir fuegos, sobre todo con elementos que puedan producir luz o calor.

Desde el departamento autonómico recuerdan que la población puede ayudar a evitar los incendios forestales mediante el sentido común. Así, antes de realizar una actividad invita a analizar el riesgo de convertirse en el origen de un posible incendio forestal.

Los incendios no solo afectan a la vegetación y la fauna salvaje, sino que ponen en riesgo tanto los bienes como las vidas de las personas afectadas y las de quienes han de defender esas propiedades y extinguir los incendios, advierten desde Conselleria.

Además, recuerdan que en alerta 3 todas las autorizaciones quedan sin validez y las zonas de paelleros autorizadas y autorizadas en los montes valencianos serán precintadas.

RECOMENDACIONES

Algunas recomendaciones de la Generalitat ante esta predicción de altas temperaturas son no arrojar fósforos y colillas encendidas, no encender fuegos en terreno forestal o fuera de zonas especialmente dedicadas a ello y no arrojar basuras, menos aquellas que pueden ser el causante de un fuego, como es el caso de los cristales.

Asimismo, Medio Ambiente aconseja no lanzar de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego o puedan producirlo. Y recuerda que las quemas de márgenes de cultivos o de restos agrícolas o forestales están prohibidas en este momento con carácter general. En casos excepcionales, insta a consultar a los ayuntamientos o a los agentes medioambientales.

A nivel de circulación en terreno forestal, recomienda no parar el vehículo sobre vegetación seca, dejarlo en zonas desprovistas de vegetación, ya que el tubo de escape caliente puede encender el pasto.

Para agricultores productores de cereal, cabe recordar que ante la actual época de cosecha conviene tener precaución con las tareas de recogida del cereal. Se pueden producir incendios por chispas de las máquinas y el polvo que se genera en el procesado es muy inflamable, advierten desde Conselleria.

En caso de poseer una vivienda o granja cerca de terreno forestal, también hay que extremar las precauciones: mantener el tejado libre de pinocha u hojarasca, y no vaciar restos de chimeneas, estufas o paelleros/barbacoas sobre vegetación.

Mientras, para personas que practican en el monte deporte con motos, Medio Ambiente aconseja evitarlos porque del tubo de escape pueden salir restos de carbonilla, así como no dejar parada la moto sobre vegetación.

La Generalitat dispone de varios recursos que realizan tareas de prevención de incendios a lo largo del periodo estival según los departamentos correspondientes, en el marco del Plan de Vigilancia frente al riesgo de incendios forestales en la Comunitat, que este año ha incorporado nuevos equipos.