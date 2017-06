SIVA se suma a la petición del grupo de expertos que reclama convocar de inmediato la plaza de director del Herreriano

17/06/2017 - 12:21

El Grupo Municipal Sí se Puede Valladolid reclama inmediatez en la convocatoria de la plaza de director del Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid, vacante desde el pasado mes de octubre, después de que recientemente se haya conocido la propuesta elaborada por el grupo de expertos creado para asesorar sobre el presente y futuro de este espacio cultural.

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

El texto elaborado por cinco organizaciones presentes en el grupo de expertos (Instituto de Arte Contemporáneo, Mujeres en las Artes Visuales, Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Asociación de Castilla y León de Críticos de Arte y Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León), que recoge además aportaciones de la Asociación de Gestores Culturales de Castilla y León, fue remitido la pasada semana a la Concejalía de Cultura.

Cabe recordar que la convocatoria era, junto a la firma del comodato, uno de los requisitos esgrimidos por la concejala de Cultura, Ana Redondo, para mantener pendiente el concurso de la plaza de director del Museo, por lo que para Sí se Puede Valladolid ha llegado el momento de publicarlo, sin más demora.

NO HAY EXCUSAS

"Llevamos mucho tiempo insistiendo en esta convocatoria porque pensamos que sin dirección, sin proyecto y sin estrategia no se puede llevar este museo al puesto que merece. El Museo Patio Herreriano lleva ya 8 meses sin dirección, administrado por una gestora, y firmado el comodato y pronunciado el grupo de trabajo sobre cómo debe ser la convocatoria, no hay excusa para no convocar la plaza, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de convocatoria y selección también requiere sus plazos", explica la concejal de Sí se Puede, Gloria Reguero.

El Grupo Municipal, que agradece el trabajo realizado por todos los integrantes del grupo de trabajo, se muestra de acuerdo con el contenido de la propuesta realizada por los expertos por entender que garantiza los criterios de transparencia e independencia que deben regir los procesos de estas características así como el cumplimiento de los principios recogidos en el Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte que impulsa el Instituto de Arte Contemporáneo.

"Creemos además que esta propuesta, aun cuando probablemente sufra alguna modificación o mejora, podría dar lugar a una convocatoria que podría ser un verdadero ejemplo en la aplicación de buenas prácticas en la gestión de museos a nivel nacional", defiende la concejal de Sí se Puede Valladolid.

En concreto, la propuesta de convocatoria pide formación técnica especializada en gestión y administración de centros museísticos en el campo de la gestión y las actividades, amplia experiencia en el desempeño de puestos de trabajo con destacada competencia en la gestión de centros en el ámbito del arte contemporáneo y la presentación de un proyecto museístico a desarrollar en el Museo Patio Herreriano, entre otros aspectos.

El órgano de selección, de carácter vinculante, estaría integrado por vocales designados por la Asociación Colección Arte Contemporáneo, por organizaciones del sector, del Ayuntamiento y del grupo de trabajo externo y guiaría su decisión por criterios de experiencia, trabajos científicos, dotes de liderazgo, conocimiento de agentes económicos susceptibles de aportar recursos y conocimiento de idiomas.