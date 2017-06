Villares confía en que la asamblea de Ferrol en Común solucione las diferencias entre el alcalde y una concejala

17/06/2017 - 13:32

El portavoz de En Marea valora de forma "muy positiva" los dos primeros años de las mareas municipalistas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha mostrado su confianza en que la asamblea de Ferrol en Común (FeC) solucione las diferencias abiertas entre el regidor ferrolano, Jorge Suárez, y la concejala de Urbanismo, Esther Leira, quien abandonó el pleno extraordinario del pasado viernes por desavenencias con el alcalde.

"Jorge Suárez y Esther Leira coincidieron en una cuestión. Y es que esto debe solucionarse dentro de la asamblea de FeC. No me cabe duda de que se solucionará el problema con brevedad porque, como dijo Jorge, lo que nos interesa es hacer política y no ruido", ha remarcado.

Otro de los frentes abiertos en las mareas municipalistas gallegas es la elección de un nuevo portavoz para Lugonovo luego de que Santiago Fernández Rocha anunciase esta semana su renuncia, que se hará efectiva antes de final de mes.

Así, ha incidido en el carácter "autónomo" de las mareas municipales, por lo que la figura del nuevo portavoz de Lugonovo "tendrá que decidirlo" la asamblea de la formación.

Una de las personas que podrían ocupar ese cargo es Xabier Villares, hermano del portavoz parlamentario de En Marea. Sobre esta posibilidad, Luís Villares ha declarado que se trata de "una persona más dentro de esa lista" de posibles candidatos a la portavocía de la marea lucense.

DOS AÑOS DE GOBIERNOS DE LAS MAREAS

Esta semana se han cumplido dos años de la toma de posesión de los gobiernos de las mareas municipales en A Coruña (Marea Atlántica), Santiago de Compostela (Compostela Aberta) y Ferrol (Ferrol en Común). Para Villares, la primera parte del mandato se salda con una "valoración muy positiva".

Así, tras señalar que estos gobiernos han tenido "en contra a la Xunta" y se han enfrentado "a los impedimentos del Gobierno central", ha incidido en que las mareas han demostrado en sus dos primeros años "que sí se pueden hacer políticas alternativas a las del PP".

No obstante, cree que la segunda parte de los mandatos servirá para que el trabajo desarrollado hasta el momento alcance mayor visibilidad. "Los dos primeros años son una toma de contacto para poner a andar programas que tienen resultados a medio plazo", ha apostillado.

Y es que, para Villares, políticas como "la reordenación urbanística" o "las prestaciones sociales" solo alcanzan "resultados" cuando pasan "un par de años" desde su aplicación.

PRESUPUESTOS PROPIOS

Además, la aprobación de presupuestos elaborados por los propios gobiernos de las ciudades de A Coruña y Santiago ayudará, según Villares, a que se vayan "viendo como las medidas están siendo activadas".

"En estos dos años la aprobación de los presupuestos no fue inmediata, fue por año siguiente. Este es el primer año en que, de forma completa, en nuestras ciudades existen presupuestos aprobados por gobiernos de las mareas", ha añadido.

Por último, ha remarcado que estos gobiernos han abierto "las ventanas" de las instituciones "para que cualquiera pudiese ver qué es lo que se hacía", una realidad que "está siendo bien refrendada" como, para Villares, reflejan algunas encuestas publicadas en los últimos tiempos.