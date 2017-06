Ortiz (PPCV) afirma que Puig está "descolocado a nivel nacional" en el Congreso del PSOE, donde "no pinta nada"

17/06/2017 - 14:03

La portavoz adjunta del PP en las Corts, Eva Ortiz, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está "descolocado a nivel nacional en el Congreso del PSOE, donde no pinta nada, y cuestionado en el PSPV, donde le están organizando una candidatura alternativa".

VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Además, ha asegurado que el "liderazgo" de la vicepresidenta, Mónica Oltra, "también está siendo cuestionado en Compromís". Estos "problemas políticos", a su juicio, "provocan paralización en la gestión, enfrentamientos en el mestizaje dentro de cada conselleria con cargos que no se hablan entre sí, opacidad y falta de explicaciones".

En un comunicado, Ortiz ha advertido así que "los problemas de liderazgo interno y la debilidad política de Puig y Oltra en sus respectivos partidos está afectando directamente a la falta de gestión y al trabajo del día del Consell, que está colapsado, sin iniciativas y en fase supervivencia 'sálvese quien pueda'".

Para la 'popular', estos conflictos han resultado en una "crisis monumental del Consell" y "una falta de gestión que está provocando el colapso en la administración autonómica". "Esta situación, lejos de solucionarse, va a ir a peor y se agravará a medida que se acerquen las elecciones y Oltra maniobre para quitarle el sillón a Puig en 2019", ha aseverado.

La también secretaria general del PPCV ha recalcado que "ni Puig ni Oltra quieren explicar a los valencianos lo que están haciendo ante el caos que están generando, creando problemas donde antes no existían, recortando libertades e imponiendo medidas".

"VICEPRESIDENTA A LA FUGA"

La portavoz 'popular' ha afirmado que Oltra "se ha convertido en una vicepresidenta a la fuga para no afrontar su gestión sobre centros de menores". "En esta 'semana horribilis' de Oltra, ha huido a Europa para poder ausentarse en las Corts del debate sobre la creación de una comisión de investigación al respecto", ha recriminado, en referencia a su viaje institucional.

"Esta semana hemos conocido que los centros de menores no cobran desde hace un año y algunos tienen que recurrir al Banco de Alimentos", ha recordado, para denunciar que "mientras, Oltra clla intentando eludir responsabilidades, pero es ella quien tiene la responsabilidad sobre la tutela de menores y debe asumir responsabilidades políticas de una gestión nefasta e ineficaz".

Ortiz ha incidido en que "hay un recorte de 170 millones de euros en políticas sociales" y en que "Oltra gastó 100 millones en 2016 sin contratos por su colapso en la gestión, que ha ido pagando con enriquecimientos injustos".

La dirigente 'popular' ha criticado que la vicepresidenta "tiene pendiente de pagar 14 millones de euros a los centros especiales de empleo, hay 17.467 personas pendientes de la valoración de la dependencia, pero no hace nada y le pasa la pelota a los ayuntamientos. "Lleva cinco meses sin pagar a las familias de acogida, un año a los centros de menores, somos la segunda comunidad en desahucios y, mientras, huye y no da la cara".

"RÉCORD DE LA PEOR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO"

Por su parte, el portavoz de Economía del grupo popular en las Corts, Rubén Ibáñez, ha afirmado este sábado en otro comunicado que "la escasa ejecución presupuestaria de Puig y Oltra produce vergüenza", al tiempo que ha asegurado que "la ineficacia del Consell del Titànic le ha llevado a batir el lamentable récord de la peor ejecución del presupuesto de la Generalitat".

Ibáñez ha criticado que la ejecución presupuestaria del Consell "ha caído nueve puntos porcentuales desde el último ejercicio ejecutado al cien por cien por el PPCV, en 2014". "El conseller Vicent Soler --Hacienda-- habla de vergüenza respecto a la ejecución del Gobierno (51,2%), pero resulta que la de la Generalitat, que es quien debería invertir en los valencianos, es solo una décima superior (51,3%). Eso no lo dice y nos preguntamos si está orgulloso de su gestión", ha manifestado.

El portavoz de Economía ha señalado que el Consell "ha recortado 106 millones de euros en inversión ejecutada comparando con 2014" y ha incidido en que, "de acuerdo al presupuesto de 2016, ha dejado de invertir 293 millones de euros y eso merece una explicación para los valencianos". "Las inversiones han sido ridículas", ha aseverado.

EDUCACIÓN, CONSELLERIA CON "PEOR EJECUCIÓN"

Asimismo, Ibáñez ha señalado que el ranking de Consellerias con menos ejecución del presupuesto lo encabeza Educación, "con solo el 24,5%". "De 140 millones presupuestados ha dejado por invertir 105 millones de euros, es insólito", ha recriminado.

"La segunda conselleria con peor ejecución presupuestaria es la de Mónica Oltra. Resulta llamativo que en Políticas Inclusivas solo se haya ejecutado el 33,5% y en Presidencia el 24%", ha apostillado, antes de añadir que estos "no son los únicos departamentos donde no se han hecho bien los deberes, porque la falta de ejecución es una constante en este Consell".

Ibáñez ha explicado que en Vivienda y Obras Públicas "se dejaron por ejecutar 73 millones de euros, en Agricultura y Medio Ambiente 27 y en Sanidad 14 millones de euros". "Cuando el Consell dice que no tiene dinero no cuenta toda la verdad. Tiene dinero, pero no lo sabe emplear adecuadamente e incurre en dejación de funciones", ha zanjado.