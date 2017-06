El alcalde de Burjassot comunica a la dirección del PSOE su interés en disputar a Ximo Puig el liderazgo del PSPV

18/06/2017 - 9:56

El alcalde de Burjassot (Valencia), Rafael García, quiere disputar la secretaría general del PSPV al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y así se lo ha transmitido a la nueva dirección del partido, según informaron a Europa Press fuentes socialistas.

MADRID/VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)

El Congreso del PSPV tendrá lugar a finales de julio pero el plazo para presentar las candidaturas para liderar a los socialistas valencianos se abre el lunes y se cierra el martes de la próxima semana, ya que las primarias para elegir al secretario general se celebrarán a mediados del próximo mes.

Por ello, Rafa García tendrá que tomar la decisión final sobre presentarse o no a esta competición en las próximas horas. No obstante, él ya ha manifestado a la nueva dirección socialista que tiene ganas y quiere hacerlo y ésta no le va a impedir que lo haga si esa es su voluntad. De hecho, desde la dirección del partido se asegura que todos los militantes que quieran presentarse a unas primarias tienen todo el derecho de hacerlo.

En este sentido, aseguran que los cambios que se han propuesto en los Estatutos del PSOE en el 39 Congreso Federal se han hecho precisamente para dar la oportunidad a los afiliados del partido a que presenten sus propuestas y puedan competir en igualdad de condiciones.

"No se trata de presentarse contra nadie, sino de participar en una sana competición", aseguran las fuentes consultadas, quienes niegan además que se trate de una confrontación con Puig, quien apoyó a Susana Díaz en las primarias para la Secretaría General del partido.

El primer edil de Burjassot ha sido uno de los apoyos de Pedro Sánchez en la Comunitat durante toda la campaña que realizó éste para recuperar la secretaría general del partido y de hecho, le organizó un acto multitudinario en este municipio el pasado 26 de marzo, el mismo día que la presidenta de Andalucía presentaba en Madrid su candidatura a las primarias del PSOE.

Aquel acto tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Burjassot, que hizo el pleno de la capacidad que tenía: 2.500 personas. Ese día acompañaron a Pedro Sánchez, además de Rafael García, el eurodiputado socialista Andrés Perelló; el diputado en el Congreso Odón Elorza; el también diputado y secretario general del PSOE en la provincia de Valencia, José Luis Ábalos y el portavoz de los socialistas valencianos en las Corts Valencianes, Manolo Mata, entre otros.

Hoy, este alcalde valenciano ha visto recompensada en parte esta dedicación con un gesto del equipo de Sánchez, al ser nombrado como secretario de actas de la Mesa del Congreso, que preside Luis Tudanca.

PREOCUPACIÓN POR EL ACORD DEL BOTÀNIC

No obstante, y además de los recelos que esta intención de competir por el liderazgo del PSPV ha despertado entre los partidarios de Ximo Puig, también suscita preocupación entre otros sanchistas de la Comunitat, quienes temen que una disputa de estas características pueda poner en riesgo el Gobierno valenciano que comparten PSPV y Compromís con el apoyo de Podemos.

Algunos de ellos, consultados por Europa Press, recuerdan los equilibrios que tiene que hacer Ximo Puig para mantener el gobierno en minoría y las dificultades que podría suponer para él una competición interna por el liderazgo del partido.