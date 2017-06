Mariscal propone a Ernesto Alba para encabezar una candidatura unitaria de cara al Congreso del PCA

18/06/2017 - 10:09

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), José Manuel Mariscal, ha propuesto a Ernesto Alba para encabezar una "candidatura unitaria" de cara al XII Congreso que celebrarán los comunistas andaluces entre el 30 de junio y el 2 de julio.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha confirmado este domingo, en declaraciones a Europa Press, el propio Mariscal tras la celebración de una sexta sesión de la Comisión de Candidaturas de cara al cónclave de los comunistas andaluces, donde, "fruto del debate" desarrollado en la misma, ha propuesto a Ernesto Alba para dicha candidatura unitaria, un encargo que éste "aceptó pidiendo que esta comisión trabaje hasta el último momento para conseguir la síntesis política y, por lo tanto, la expresión unitaria del XII Congreso".

Para ello, esta próxima semana Mariscal tiene previsto celebrar una reunión con el propio Alba y las otras dos personas que se habían postulado como candidatos a la Secretaría General del PCA, que son la portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento andaluz, Elena Cortés, y el diputado de Unidos Podemos por Sevilla Miguel Ángel Bustamante.

Mariscal, que ya anunció que no repetiría al frente de la Secretaría General del PCA tras el próximo congreso, ha explicado que, tras el trabajo previo llevado a cabo de cara al cónclave de los comunistas andaluces, se veía "con capacidad" de proponer a Ernesto Alba, que forma parte del equipo de dirección de IU federal y fue concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Conil de Frontera (Cádiz), teniendo en cuenta que podría ser "quien más apoyo pudiera reunir" para liderar el partido.

El todavía secretario general del PCA ha defendido que Ernesto Alba "sabe los límites entre lo posible y lo necesario", así como "tiene conocimiento suficiente de la organización para encabezar este proceso". En todo caso, Mariscal también ha elogiado el "papel muy relevante" que en este debate ha jugado Elena Cortés, para quien augura "un papel especial" en la próxima nueva dirección del partido.

Respecto a Miguel Ángel Bustamante, el líder del PCA ha explicado que por el momento "no se ha avenido a incorporarse" a esta propuesta de candidatura unitaria, que Mariscal aboga por que fructifique, porque, según ha comentado, aunque si finalmente no se produce y hay varias listas en el congreso, se votarán y "no pasa nada", cree que eso "no es lo que está solicitando la militancia", que "demanda unidad y trabajo, y capacidad de poner al Partido Comunista donde tiene que estar", no siendo ni "una secta aislada ni diluirse en un ente superior".

Según recoge la circular de la sexta reunión de la Comisión de Candidaturas, consultada por Europa Press, en ella que se valoraron y conocieron los acuerdos que el secretariado y la ponencia habían adoptado horas antes, que pasaban por instar a los Congresos y Conferencias provinciales de este fin de semana a que debatan las aportaciones al informe de gestión del Comité Central. Posteriormente, el próximo jueves día 22, a las 17,00 horas en Sevilla, se celebrará un Comité Ejecutivo "para recoger, o no, dichas aportaciones". Además, se propondrá que las delegaciones provinciales al XII Congreso se reúnan en sus territorios entre el 24 y el 29 de junio para decidir el sentido de su voto y "elegir portavoz o portavoces, en su caso, para el debate del mismo el viernes 30 en el plenario".

También se ha acordado "recoger las propuestas sobre la IU que queremos en Andalucía, el debate sobre las condiciones para su superación o su transformación en movimiento político y social, etc., en una 'Resolución Política' de cara a la celebración de la próxima Asamblea Andaluza de IU". El borrador de la misma se trasladará al Comité Ejecutivo y se habilitará "un proceso especial de debate, incluyendo esta cuestión en un punto específico del orden del día del XII Congreso".

ESQUEMA DE DIRECCIÓN

Por otro lado, se ha propuesto un esquema de la dirección del PCA según el cual el secretariado se compondría de la Secretaría General y las secretarías de las áreas Externa, Interna, Ideológica, Feminista, Institucional y la persona que coordine la Permanente.

A la Secretaría General le correspondería asegurar la dirección y coordinación al máximo nivel del partido, presidir las reuniones del Comité Central, la permanente y el secretariado, pudiendo delegar la presidencia de estas reuniones. En el funcionamiento público del partido es su "máximo responsable, salvo cuando esté reunido el Congreso".

A la coordinadora de la Permanente le corresponde "el impulso de las políticas aprobadas y su puesta en marcha, tanto en el ámbito interno del partido, como en el externo, así como las funciones que le sean delegadas por el secretario general".

Los secretarios de cada una de las áreas son las personas encargadas de "coordinar las responsabilidades de su área, bajo los principios de elaboración, aplicación y evaluación colectivas, de representar al área en el secretariado, así como de garantizar la adecuada participación y coordinación en la estructura federal y en las estructuras provinciales".