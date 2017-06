Psoe. iceta descarta cualquier “matiz” en la apuesta por la plurinacionalidad

18/06/2017 - 11:08

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, descartó este domingo "ningún matiz" en la apuesta aprobada ayer por el Plenario del 39 Congreso Federal del PSOE para impulsar una reforma "federal" de la Constitución con el fn de "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado", y subrayó que "no hace falta ningún matiz".

El socialista se refirió a este asunto cuando se le preguntó por las palabras del presidente de Aragón, Javier Lambán, que alertó de posibles "confusiones" a la hora de interpretar esta cuestión.

"No hace falta ningún matiz", dijo, para a renglón seguido subrayar que en Cataluña "tenemos un problema muy serio" en el que no ha habido "diálogo" con el Gobierno. Hace falta, subrayó, "diálogo", "negociación" y "pacto" frente a un referéndum "ilegal" que, consideró, "no se va a poder hacer".

18-JUN-17

