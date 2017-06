Psoe. díaz vota a favor de la ejecutiva de sánchez: “tenía la libertad absoluta de elegir y lo he respetado desde el primer día”

18/06/2017 - 11:49

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó este domingo que ha votado a favor de la Ejecutiva de su "compañero" Pedro Sánchez, dado que ella ha respetado "desde el primer día" la "libertad absoluta" con la que contaba el secretario general del PSOE para estructurar sus órganos de dirección.

Díaz realizó estas declaraciones tras ejercer su derecho a voto como delegada en el 39 Congreso Federal del PSOE que hoy pondrá su broche final con el discurso de Pedro Sánchez ante los suyos y que la dirigente andaluza no presenciará al tener un viaje institucional a París para visitar la feria de aeronáutica internacional.

Preguntada por la Ejecutiva con la que trabajará Sánchez la andaluza se mostró contundente: "¡Cómo no voy a votar a mi Ejecutiva si va ser la de mi partido!", exclamó, para después afirmar que "mi compañero Pedro tenía la libertad absoluta de elegir a aquellos con los que quisiera formar Gobierno y yo lo he respetado desde el primer día". También explicó que ella "no ha pedido nada" al líder de los socialistas, dado que en la Ejecutiva conformada por Sánchez no hay ningún 'susanista'.

Abogó por "fortalecer el proyecto colectivo" de los socialistas, sobre todo el de la federación andaluza, que durante todo el proceso previo al Congreso Federal "han arrimado el hombro" y "ayudado" para que "el PSOE salga fortalecido" para que España tenga el Gobierno "que se merece" bajo un mandato socialista. "Di mi palabra tras las primarias" y los andaluces "nos hemos comportado", precisó la dirigente andaluza antes de apostar por devolver "confianza" a los ciudadanos.

PLURINACIONALIDAD

Insistió en que su posición después de que el cónclave apostara por impulsar una reforma "federal" de la Constitución con el fin de "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado", es defender "el artículo 2 de la Constitución" y la "soberanía" de los españoles, pero "sin poner en peligro la unidad de España". El problema, agregó, "es ser nación para ser Estado", lo que a su juicio sucede en Cataluña.

También se pronunció sobre el debate que llegó al Plenario de la mano de las Juventudes Socialistas sobre avanzar hacia una III República, y dijo que ella es "una defensora a ultranza" de la Carta Magna y que como constitucionalista "no me voy a salir de ahí".

Valoró la figura del presidente de la Gestora, Javier Fernández, como "un buen político" al que "admira muchísimo" y es para ella "un ejemplo a seguir".

