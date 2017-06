Pina (CCOO-Aragón): "Tenemos que recuperar lo perdido, se acabó la moderación salarial"

18/06/2017 - 12:34

"No podemos perder una nueva revolución industrial", ha afirmado en referencia a la Industria 4.0

ZARAGOZA, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Aragón, Manuel Pina, ha reconocido que el empleo en la región se está recuperando, pero es "profundamente precario". Por ello, en una entrevista concedida a Europa Press, ha aseverado que ha llegado el momento de "recuperar lo perdido, se acabó la moderación salarial"

La nueva situación económica por la que atraviesa el país, una vez finalizada la crisis, ha coincidido con el proceso de renovación interna de CC.OO.-Aragón. Tras doce años con Julián Buey al frente de la organización sindical, Manuel Pina (Zaragoza, 1966) toma el relevo en una nueva etapa que se acaba de iniciar con el lema 'Sindicato a la ofensiva'. Este cambio de secretario general se ha realizado ante la limitación de mandatos establecida en los propios estatutos de Comisiones.

"Después de ocho años de crisis en los que hemos tenido que jugar mucho a la defensiva, algo con lo que en Comisiones Obreras no nos sentimos cómodos, hemos decidido que es el momento de pasar a la ofensiva". Pina ha destacado que no se trata de un eslogan "vacío" sino que el sindicato llevará esta premisa "al diálogo social, al institucional y a las empresas".

Para corregir la precariedad del empleo, ha incidido en la importancia de derogar las dos últimas reformas laborales, la de 2010 y la de 2012, para introducir "un nuevo ámbito de derechos y relaciones". El objetivo, ha continuado, debería ser la mejora del Estatuto de los Trabajadores y de la Negociación Colectiva.

Durante los últimos años, Comisiones Obreras ha primado el mantenimiento de los puestos de trabajo, "incluso por delante de los salarios", pero Pina ha afirmado que es el momento de cambiar de estrategia: "Ahora creemos que hay que modular un poco la idea del empleo, que es profundamente precario. Tenemos que recuperar lo perdido en el pasado y el crecimiento económico debe repartirse también entre los trabajadores; se acabó la moderación salarial".

En este contexto, el sindicato se enfrenta, del 29 de junio al 1 de julio, a su XI Congreso Confederal, en el que los representantes de Aragón apoyarán la candidatura a la Secretaría General de Unai Sordo, dado que, según Pina, "hay plenas coincidencias" en diversos planteamientos: "Tiene varias ideas que son muy interesantes. La principal de todas, que además engarza con nuestros textos congresuales, es acercar el sindicato a los trabajadores más precarios, a los que más lo necesitan".

Ha precisado que en el trabajo de "ofensiva" de la central sindical también está la labor interna que debe hacer Comisiones para acercarse "lo más posible" a los ciudadanos. En concreto, a los colectivos que más han sufrido la crisis: jóvenes y mayores de 45 años.

CONVENIOS COLECTIVOS

El secretario general de CC.OO.-Aragón ha señalado que, frente al bloqueo en la negociación de convenios colectivos de los últimos años, en 2017 se está recuperando este instrumento negociador. Ha confiado en que se firmen más de cien acuerdos al acabar el año.

En concreto, en la Comunidad se han rubricado, en los primeros cinco meses del año, más de 70 convenios colectivos, casi los mismos que durante todo 2016. Para Manuel Pina, el bloqueo en la firma de este tipo de acuerdos se debía, en la mayoría de los casos, a la reticencia de las empresas de subir los salarios, amparándose en la crisis económica.

Los sindicatos y la patronal han conseguido desbloquear esta situación, suscribiendo unos convenios con subidas salariales por encima del 1 por ciento. "Hemos pasado de ese 0,7 de 2016 a un 1,2", una cifra ha considerado moderada: "No estamos saltando al vacío ni nada de eso". Entre los últimos acuerdos alcanzados ha destacado el del metal, que afecta a 40.000 trabajadores, cuando el resto de los firmados este año llegan a 55.000 personas.

No obstante, ha apuntado que este incremento del salario "no es suficiente", dado que la previsión de inflación ronda el 2,5 por ciento, y que la importancia de subir los sueldos radica en reactivar el consumo, por lo que el aumento tiene que ser al menos igual que la inflación. "En esta situación no nos valen subidas del 1 ó 1,5, al menos no si no van acompañados de una clausura de garantía". Por ello, en el acuerdo estatal de Negociación Colectiva los sindicatos tratan de llegar al 2,5 ó 3. Ha opinado que finalmente habrá acuerdo con la patronal, dado que se han ido produciendo "acercamientos".

Para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso, ha insistido en la necesidad de una Renta Social Básica. "Es tiempo de que algún gobierno ponga en marcha ya esta medida que propusimos los agentes sociales". Ha sostenido que no se puede dejar "al margen" a parte de la población, por lo que hay que garantizar un ingreso mínimo.

INDUSTRIA

Manuel Pina ha explicado que el incremento del turismo de los últimos años ha hecho que aumente todo el sector servicios que se genera alrededor de esta actividad. Pero ha recalcado que hay que apostar por un modelo productivo centrado en la industria, dado que a su vez también es capaz de mantener servicios con empleos de mayor calidad.

En esta situación, el sindicato ha tenido un especial interés en que salga adelante la Estrategia de Promoción Económica e Industrial de Aragón, presentada por el Gobierno autonómico, CC.OO., UGT, Cepyme-Aragón y CREA el pasado mes de mayo. Ha expuesto que llevan trabajando en esta iniciativa un año, con el objetivo de gestionar la nueva revolución industrial, conocida como Industria 4.0.

Dicha Estrategia contará con una dotación de 514 millones para tres años. Aunque ha reconocido las limitaciones económicas de las Comunidades Autónomas, ha mencionado que al sindicato le hubiese gustado que esta cuantía fuera mayor, dado que muchas de las subvenciones propuestas "ya estaban previstas", lo que se ha hecho ha sido redireccionarlas. "La idea principal es que todas las ayudas existentes, en vez de hacerlas a cuestiones generalistas de industria, se centren en la transformación que requiere esta nueva revolución industrial".

Pina ha pedido que, en esta nueva revolución industrial, se tenga en cuenta a los sindicatos. "Lo que no puede ser es que se acaben tomando determinadas decisiones sin tener en cuenta a los trabajadores. Queremos participar y cuando las empresas planifiquen determinados cambios en su modelo, tanto productivo como laboral, tenemos que estar presentes y dar nuestra opinión". Ha evidenciado en la importancia de la formación y del reciclaje de los trabajadores en este nuevo periodo.

Así, se ha mostrado partidario de la FP Dual. "Lo que demuestra la historia es que aunque las revoluciones industriales eliminan muchos puestos de trabajo, la mayoría manufactureros, generan muchos más, se reduce un tipo de empleo y se aumenta otro".

"La Estrategia de Promoción Económica e Industrial nos permite hablar de cambio de modelo productivo por primera vez en años, y en el marco de un diálogo social que ha sufrido mucho con la crisis", ha resumido.

DESPOBLACIÓN

El secretario general de CC.OO.-Aragón ha detallado que la despoblación y, sobre todo, la falta de servicios que a raíz de ella se genera, es uno de los problemas que tiene la región. "Este tema es el que en muchas ocasiones acaba decidiendo si una empresa se instala en un sitio o no, porque en ocasiones depende de la existencia de mano de obra cualificada para realizar el trabajo".

"Evidentemente, no puede haber institutos y colegios en todos lados, pero tendríamos que intentar que los ciudadanos no tengan que venir a Zaragoza para todo, porque entonces te quedas a vivir en Zaragoza". Al respecto, ha recalcado la importancia de conservar industrias como la central térmica de Andorra (Teruel), que ayuda a mantener población en el medio rural.