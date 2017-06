Los empleados de las ambulancias extremeñas creen que la oferta de la nueva empresa es inviable y mermará el servicio

18/06/2017 - 13:25

Unas 300 personas, según los organizadores, se concentran en Mérida para transmitir a Vara que no creen sus promesas y que están indignados

MÉRIDA, 18 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Trabajadores de Ambulancias de Extremadura en Defensa del Sector (TAEdS) ha señalado que la oferta económica de la nueva empresa concesionaria del servicio del transporte sanitario terrestre es inviable, por lo que temen que una vez que sus puestos de trabajo sean subrogados las condiciones laborales se verán afectadas, al mismo tiempo que se producirá una "merma" en la calidad del servicio.

El delegado sindical de los trabajadores del sindicato UGT en el colectivo, Rubén Serradilla, ha señalado que no se creen "absolutamente nada" de las llamadas a la tranquilidad realizadas desde la Junta de Extremadura, la última de ellas del propio consejero de Sanidad, José María Vergeles, este mismo domingo.

El colectivo ha celebrado una concentración frente a la residencia oficial del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en Mérida, en la que se han reunido unas 300 personas, según datos de los organizadores, en los que han exhibido pancartas contra las nueva empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio e Hijos, radicada en Sevilla, y contra la Administración regional.

"No nos creemos nada, absolutamente nada. Tenemos miedo de que la subrogación no se haga en las condiciones que queremos", y en este sentido ha reclamado el cumplimiento del convenio regional del sector ante la certeza de que con el presupuesto presentado al concurso por la nueva concesionaria es "imposible que se pueda seguir adelante", ha dicho Serradilla.

"INDIGNADOS" CON LA JUNTA

Los conductores y técnicos de las ambulancias, que suman 842 empleos, se sienten "indignados" con la actuación del presidente de la Junta, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, entre otros responsables de la sanidad autonómica.

Así, ha dicho sobre la llamada a la tranquilidad ofrecida este mismo domingo por parte del consejero, ha dicho que el consejero no le traquiliza. "¿Cómo me va a tranquilizar a mí una persona que no hace más que mentir? No me creo nada, ni de José María Vergeles, ni de Fernández Vara ni de Ceciliano Franco ni de ningún otro", ha insistido.

En su opinión, los responsables políticos se han "cubierto un poco las espaldas" y ofrecen "tranquilidad". "No la tenemos y desde luego vamos a luchar. No vamos a parar bajo ningún concepto", ha advertido.

PROPUESTA INVIABLE

Una de sus principales reivindicaciones para la administración regional es que comprueben la viabilidad de la oferta presentada, que asciende a unos 25 millones de euros anuales, lo que supone una cantidad que no alcanza ni siquiera para cubrir las nóminas actuales, que ascienden a 29 millones de euros, a lo que habría que sumar los costes por las infraestructuras o los vehículos.

"¿De dónde va a pagarnos este señor?", se ha preguntado Serradilla, tras lo cual ha señalado que provocará una merma en el servicio cuyas consecuencias van a pagar los pacientes, así como los propios conductores, que se enfrentan, ha dicho, a "contratos basura". "Van a intentar hacer lo que sea", ha dicho, al tiempo que ha señalado que allí donde opera esta empresa "hay muy pocas cosas buenas que digan de ellos".

Serradilla, que ha reprochado a Vara que haya "mentido" con respecto a su promesa registrada ante notario de defender a las empresas extremeñas, ha asegurado que salvo con los trabajadores del servicio y con su sindicato, UGT, por el momento no se han mantenido reuniones ni con la nueva concesionaria --la adjudicación es aún provisional-- ni con representantes de la administración autonómica, más allá del conocido encuentro que él mismo mantuvo con el presidente de la Junta en Caminomorisco, que ha calificado de "cordial", si bien ha dicho que no se cree las palabras de Fernández Vara.

"No vamos a parar nos pongan las zancadillas que nos pongan, vamos a tirar adelante, vamos a luchar por defender nuestros intereses y nuestra familia", ha aseverado.