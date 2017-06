Romeva sobre el referéndum: En el exterior "nadie ha dicho que Catalunya no pueda votar"

18/06/2017 - 13:36

El conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Raül Romeva, ha asegurado este domingo que en el exterior nadie ha dicho que Catalunya no pueda hacer un referéndum.

"Nadie ha dicho que Catalunya no pueda votar, todo el mundo acepta que esto es factible. Nadie ha dicho que esto no se pueda hacer. Nadie ha dicho en ningún escenario que Catalunya no pueda democráticamente, pacíficamente, hacer un referéndum para decidir su futuro", ha dicho en una entrevista del '3/24' recogida por Europa Press.

Ha argumentado que hace 40 años, cuando se celebraron las primeras elecciones de la democracia, también hubo impedimentos como la falta de un censo o varios partidos ilegalizados, pero se hicieron porque la gente tenía la "urgencia" de cambiar el 'status quo'.

"Hagamos memoria histórica, de donde venimos hace 40 años, qué ha pasado y dónde estamos hoy", ha pedido el conseller, que ha se ha mostrado convencido de que el 1 de octubre se podrá votar.

También se ha mostrado sorprendido por las declaraciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha advertido de que la fiscalía actuará "sin complejos" contra los voluntarios del referéndum.