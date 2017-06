Más de 1.300 personas asisten a los tres primeros días de las XVIII Noches en los Jardines del Real Alcázar

18/06/2017 - 16:57

Hasta el 9 de septiembre se podrá disfrutar de los conciertos de las XVIII Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla con un total de 75 actuaciones que, tras sus tres primeros días, ya han conseguido reunir a 1.323 personas.

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

Según informa el Consistorio hispalense en una nota, Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla se adentra en su segunda semana de conciertos, que se realizarán desde este lunes hasta el próximo sábado. Así, este lunes llega la Tamal Hot Band, que se inspira en la música tradicional y actual de New Orleans, en un recorrido que va desde el 'dixieland' y el 'ragtime' más tradicional hasta el funk y el soul de raíz. Una banda de jazz donde la tradición, la frescura y la calidad musical se dan la mano por la música y la cultura que proliferan a ambos lados del Mississippi.

Este martes, asimismo, Sheela Na Gig, "una de las formaciones más sólidas del panorama nacional especializadas en el folk del arco atlántico", estrenará en los Jardines del Alcázar su nuevo proyecto 'The Path of Shells' (El camino de las conchas), formado por un conjunto de piezas que tienen como propósito ilustrar la particular relación que tienen los componentes del grupo con la ciudad irlandesa de Sligo, un programa donde muestran a su manera el sentir de la música de Irlanda.

Por otro lado, este próximo miércoles llega la música clásica de la mano de Trío Pleyel, "formado por tres grandes músicos" como son Luis Orden, Javier Trigos y Álvaro Prieto, fagotista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). El grupo presentará un "desenfadado" programa basado en la música para vientos del Clasicismo, y lo componen un 'Divertimento' de Mozart, obra que hacer honor a su título, y tres tríos, de Pleyel, Devienne y Beethoven. Piezas de melodías claras y alegres, armonías simples, y formas simétricas, con la originalidad de ser oídas con instrumentos de viento.

Este jueves, igualmente, será el turno del flamenco de la mano de la cantaora María Terremoto. De sólidas raíces jondas, María recorre ya los escenarios de todo el mundo como una de las figuras imprescindibles del cante joven, acompañada por el inconfundible soniquete jerezano del también joven guitarrista Nono Jero. Su consagración como cantaora le llegó en la Bienal de Flamenco de 2016, en la que se le concedió el prestigioso premio 'Giraldillo Revelación', siendo la artista más joven en conseguirlo.

Además, este viernes, día 23, el protagonista será la música barroca para homenajear el 250 Aniversario de la muerte del gran compositor Georg Telemann, de la mano de tres grandes intérpretes como son Rafael Ruibérriz, Alejandro Marías y Alfonso Sebastian, acreditados solistas en la interpretación de la música con instrumentos históricos y criterios historicistas. Estos músicos ofrecerán el programa 'Las fantasías secretas de Telemann', "auténticas joyas" de la música que ponen de manifiesto la maestría y el conocimiento extraordinario del compositor.

Finalmente, este próximo sábado 24 de junio, se presenta el sanluqueño Diego Villegas y su trío, para ofrecer su 'Bajo de Guía'. Villegas interpretará temas con fraseo y rítmica flamenca pero con la estructura, uso armónico y arreglos típicos del jazz y acompañado por la guitarra de David Caro y la percusión de Roberto Jaén.

Las entradas se pueden adquirir al precio de seis euros, si se compran en la taquilla del Apeadero del Real Alcázar (Patio de Banderas), en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 20,30 horas, de lunes a viernes. También se pueden comprar por Internet al precio de siete euros.