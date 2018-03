Madrid. cobo califica de "lamentable" la actuación del grupo socialista en relación con armada y el "caso guateque"

6/11/2008 - 14:27

MADRID, 6 (SERVIMEDIA) El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, calificó hoy de "lamentable" la actuación que está teniendo el Grupo Municipal Socialista en relación con el "caso Guateque" y con la posible implicación del actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada.

Cobo hizo estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntado por este asunto después de que ayer el portavoz socialista, David Lucas, hiciera público un auto del juez Santiago Torres en el que ha desestimado el sobreseimiento de una causa contra Luis Armada en la tramitación de unas obras de reforma en un edificio de la calle Bola.

"Yo, de lo que pueda decir la oposición con este asunto o en cualquiera que tenga que ver con la judicialización de la política, la palabra que me viene a la cabeza es 'lamentable'", dijo Cobo, quien aprovechó para decir que también ha sido "lamentable" el comportamiento del PSOE con el concejal del ayuntamiento Íñigo Henríquez de Luna, implicado también en la trama de corrupción en la gestión de las licencias del ayuntamiento.

Para Cobo, es "lamentable" que en un país democrático se pida desde el primer momento, como ha hecho el PSOE, "la condena social, política o incluso el cese de su profesión" para personas como Henríquez de Luna o Armada, cuando todavía no se ha pronunciado la Administración de Justicia, porque, a su juicio, ese daño no se podrá recuperar cuando se compruebe en una sentencia que esas personas no han cometido un delito.

Por ello, insistió en que hay que ser "extremadamente cuidadoso" cuando un juez investiga a un cargo público o a cualquier ciudadano, y "esperar a que se pronuncie la Administración de Justicia para poder hacer una valoración y mucho menos decir que esa persona tenga ya una condena".

"Quieren ser fiscales, jueces y verdugos, las tres cosas.

Por lo tanto, a mí me parece una actuación lamentable la que está siguiendo el Partido Socialista, pero que es habitual en política, tampoco crea usted que me sorprende tanto", indicó.

CRÍTICAS A TOMÁS GÓMEZ Por otra parte, Cobo se refirió también a la denuncia del Gobierno regional sobre el uso abusivo de las instalaciones de la Asamblea de Madrid por parte de Tomás Gómez y al anuncio del líder del PSM de que próximamente realizarán una reunión de algún organo de dirección del partido en la Plaza de la Villa.

Cobo dijo que las instalaciones municipales se ceden en muchas ocasiones para actividades políticas a cualquier partido, y "no nos preocupa en absoluto si se quiere hacer o no una reunión" en la plaza de la Villa, pero "hay un matiz diferencial".

Recordó que Gómez es el máximo responsable del PSM, pero "otra cosa es que pueda aparecer, y ese es el engaño entre comillas, en una rueda de prensa con el logo de la Asamblea de Madrid ante los ciudadanos que no saben realmente si esa persona les está representando como diputado en la Asamblea de Madrid".

Cobo reconoció que cuando uno está fuera de las instituciones es mucho más difícil hacer política, "pero el señor Gómez no es diputado en la Asamblea de Madrid y no puede usurpar la condición de diputado ni utilizar esos mecanismos que tiene la Asamblea de Madrid para sus diputados", concluyó.

(SERVIMEDIA) 06-NOV-2008 NLV/isp