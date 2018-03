El rector de la UPC critica que si el Gobierno hubiera querido estructurar peor Bolonia no lo hubiera conseguido

6/11/2008 - 14:27

La comisionada de universidades lamenta que la adaptación al espacio europeo podría ser "mejorable"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El rector de la Universitat Poltècnica de Catalunya (UPC), Antoni Giró, criticó hoy que si el Gobierno hubiera querido diseñar "peor" la estructuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), "difícilmente lo hubiera hecho peor".

En el Desayuno Feedback, Giró argumentó que primero ha adaptado los másters y luego los grados "esto es un descalabro y ha creado un desencanto general en el sistema".

Bolonia establece tres niveles: el grado, el máster y el doctorado. El sistema actual de las ingenierías propone tres años de universidad para una atribución profesional de técnico, y cinco para una atribución de ingeniero superior. La solución que baraja el Ministerio de Educación es hacer grados de cuatro años, lo que "complica" la solución.

"No lo conseguiremos", manifestó el rector. Sin embargo, avanzó que los documentos en los que se propone la adaptación al EEES "están a punto de salir". La solución será que los grados ofrezcan una "formación inicial" sin atribuciones profesionales, y los másters --de un año-- más el proyecto de final de carrera dotarían al estudiante de estas atribuciones de ingeniero.

"Esta diferencia no existe en Europa", señaló, y concretó que "no existe el espacio europeo de los colegios profesionales que tienen atribuciones". "Lo ideal sería que sólo hubiera un colegio profesional", dijo Giró y lamentó haber perdido cuatro años en negociaciones. "No podemos perder más tiempo", apremió.

La comisionada de Universidades e Investigación de la Generalitat, Blanca Palmada, advirtió de que Bolonia "saldrá muy bien en unos puntos y no tan bien en otros". "No debemos quedarnos decepcionados si en algunos puntos es mejorable, porque será así", aseguró. En este sentido, Palmada reclamó que "hay que ponerse de acuerdo en las estructuras de grado y de máster".

La financiación universitaria fue otro de los puntos que la comisionada citó cuando reivindicó que el mapa universitario catalán debe ajustarse a las posibilidades económicas de Catalunya. "Debe haber más recursos para la reconversión a Bolonia", apuntó, opinión que sostuvo también Giró: "Estoy preocupado porque las universidades tendremos problemas de recursos, tenemos que pensar que hacer un curso universitario a coste cero es una utopía".

Respecto al control de calidad de los nuevos grados, Palmada avisó de que "se ha hecho con prisas", a pesar de que han habido diálogos con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario catalán (AQU).

La comisionada lanzó una crítica a que "todo se hace desde Madrid". "Como se lleva un país dirigido desde otra parte, se hace desde un gobierno que no tiene ninguna universidad, porque todas son competencias de las comunidades autónomas, esto una piedra que no deja caminar", espetó. La comisionada recomendó que Catalunya necesita "visión de proximidad".

Directivos del sector de la enseñanza superior apuntaron las carencias idiomáticas de los universitarios al integrarse en la empresa y reclamaron a la comisionada que se gradúen con el nivel Proficiency de inglés.