El Patronato de Turismo de Gran Canaria reitera que el 2009 se presenta dentro de sector con "algo de expectación"

6/11/2008 - 14:30

El presidente del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Roberto Moreno, ha reiterado hoy que el 2009 se presenta dentro del sector turístico con "algo de expectación" aunque se mostró optimista, ya que después de la World Travel Market (WTM) tanto el sector empresarial como el público tendrá "mucha más" información para analizar la situación con la que se podrá encontrar el sector.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 (EUROPA PRESS)

Moreno aseguró que, de todas formas, la temporada de invierno se "avecina con un número de plazas de avión menor" que en 2007 aunque señaló que podría "darse la paradoja de que ofreciéndose menos plazas de avión, cerrar el año con un número parecido de turistas, con una baja no significativa porque el esfuerzo, por lo menos, de la Administración pública tiene que ir en la dirección de procurar que esas plazas de avión que existe vengan todas ocupadas por un turista".

Para ello, indicó que será necesario "aumentar" el índice de ocupación de los vuelos, lo que conllevará "hacer un esfuerzo tremendo" en lo que queda de año de promoción. Moreno realizó estas declaraciones en la rueda de prensa en la que se presentó un Punto de Información Turística en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto al recorte total que se prevé en plazas de avión "roza el 5 por ciento y el recorte más significativo en porcentajes es en las plazas aéreas entre el continente africano y Gran Canaria, con lo cual turísticamente no es significativo". Añadió que el número de plazas aéreas entre Europa continental --dejando fuera la península-- y Gran Canaria la "variación es muy pequeña".

Por ello, insistió en que podría darse la paradoja de "tener menos plazas de avión en total y de tener un número muy similar de turistas respecto al año pasado".

Respecto a las empresas aéreas, indicó que en caso de Spanair "que es una línea esencial en el aeropuerto --de Gran Canaria-- sí ha recortado el número de plazas". En este sentido, apuntó que se trata de una cuestión "puramente empresarial" aunque el Cabildo de Gran Canaria "ha propuesto realizar campañas conjuntas" con las líneas aéreas.

Por otro lado, Moreno también anunció que tras una reunión del Patronato de Turismo se ha aprobado la modificación de crédito de 105.000 euros con el objetivo de reforzar campañas de Gran Canaria en centro europa. "Ahí es donde está yendo el esfuerzo de final de año, en la WTM, en Fitur o en Berlín, tendremos la pintura de cuáles van a ser las cifras en el verano de 2009", sentenció.

PARO EN EL SECTOR TURÍSTICO

Respecto a si el paro está afectando al sector turístico en la isla, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), Fernando Fraile, indicó que el sector ha estado "más afectado cuando tenía problemas para encontrar trabajadores". Sin embargo, señaló que en estos momentos el problema está en que "hay una expectativa de trabajo, especialmente, en invierno en el sector servicio en general, en el sector turístico en concreto, y hay una menor demanda de trabajo".

Esta menor demanda de trabajadores dentro del sector turístico se debería, según Fraile, a que hay establecimientos que "prevén esa dureza" de la situación "no solamente en el sector alojativo", ya que también podrían verse afectados otros, tales como el del ocio o restauración, ya que se consigue que vengan los turistas pero "con menos gastos".

Añadió que, en general, sí se ha empezado a notar el aumento del paro en el sector. De todos modos, apuntó que el sector alojativo "cree que no ha perdido empleo porque, por fortuna, en la situación tan delicada en la que estamos metidos, coge --a dicho sector-- con el pie derecho por delante, que es la situación de temporada de invierno. Eso quieras que no siempre es una ventaja porque el tiempo juega a nuestro favor, no sabemos que puede pasar el verano que viene pero hay seis meses por delante".

De todas formas, indicó que "mal tienen que ir las cosas para las ocupaciones y el negocio en sí, no puedan ir en una línea parecida a la del año pasado".