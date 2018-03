AMPL.- La Comunidad de Madrid buscará un acuerdo con el PSOE para reformar la Ley de Cajas

6/11/2008 - 14:39

La Comunidad de Madrid buscará un acuerdo con el PSOE para reformar la Ley de Cajas autonómica y adaptar la normativa a la Ley Orgánica de Regulación de Cajas de Ahorros (LORCA), según informó hoy en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González.

Al ser preguntado por si buscarían un acuerdo con los socialistas, González respondió: "siempre buscamos el acuerdo con el PSOE y con el mayor número de fuerzas políticas posibles, lo que pasa es que en ocasiones es posible y en otras no. Esperemos que aquí sea posible".

El vicepresidente primero, que apuntó que el Gobierno regional presentará la reforma de la Ley cuando el proyecto esté "perfectamente elaborado y hablado lógicamente con el PSOE", declinó responder a la cuestión de si la Comunidad de Madrid estaba a favor del presidente de la entidad, Miguel Blesa.

"Es una cuestión que no puedo contestar porque no depende de la Comunidad de Madrid, sino de la asamblea de la Caja que salga del proceso electoral que se celebre el año que viene", apostilló. No obstante, garantizó que la reforma de la Ley "no irá contra nadie".

PERMANENCIA DE BLESA

En cuanto a la permanencia de Blesa al frente de la caja, González recordó que la Ley vigente marca un plazo de permanencia como consejero de la entidad de 12 años como máximo, por lo que no es necesario que la reforma de la normativa "marque ningún plazo". "Quien ya marca un plazo tope para ser consejero es la ley vigente", aclaró.

La ley de 2003 recoge una disposición transitoria en la que se establece que los consejeros que en ese momento se encontraban ejerciendo un segundo mandato, podrían optar a un nuevo mandato único y definitivo. Este es el punto de conflicto según la interpretación que se haga de este párrafo porque para Blesa supondríala posibilidad de renovación mientras que para la Comunidad de Madrid el presidente tendría que ser elegido por el mismo sector.

Al ser preguntado por si considera que esta disposición podría ayudar al presidente de la Caja, González apuntó que este artículo dice que "si una persona ha completado su periodo de 12 años antes de la entrada en vigor de la ley puede mantenerse como consejero durante el tiempo que le quede de mandato antes de la entrada en vigor de la ley".

También subrayó, que la Ley mantiene que el consejero que cumple los 12 años después de la entrada en vigor de la ley "puede también terminar este periodo y puede tener derecho a un período extraordinario si es reelegido por el mismo sector por el que ostenta la representación".

"Esto es lo que dice la ley y el resto es bastante evidente", subrayó el 'número dos' del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre, quien aseveró que quizá quien no tiene clara la Ley es "es el que esta interesado en pedir informes y aclaraciones", en clara referencia a Blesa.

REFORMA DE LA LEY AUTONÓMICA

González resaltó que la Comunidad de Madrid aún no ha reformado la Ley de cajas y explicó que esta normativa se elaboró a la par que la estatal. Además, precisó que la LORCA sufre una serie de modificaciones "que no han sido incorporadas a la Ley autonómica", razón por la que ahora se pretende cambiar el texto.

Todas estas declaraciones se producen dos días después de que el consejero de Economía y Hacienda madrileño, Antonio Beteta, manifestara que el Ejecutivo regional podría tener terminado antes del lunes, día 10, el proyecto de ley que regula las cajas de ahorros para adaptarlo a la ley nacional. La fecha en la que en teoría se presentará el proyecto coincide con el día en que se celebra la Asamblea general de Caja Madrid.

Dado que los proyectos de Ley han de ser aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid antes de ser trasladados al Parlamento regional y la de hoy ha sido la última reunión de este órgano antes del lunes, era de esperar que el vicepresidente primero presentara el proyecto de ley, pero no ha sido así.

Por ello, al ser preguntado por si Beteta se precipitó a la hora de anunciar la elaboración del proyecto de Ley, González consideró que no ha habido "precipitación ni contradicción" y matizó que las palabras del consejero se referían a que se daría comunicación de la existencia de la Ley.

"No creo que dijera que se aprobaría en ningún Consejo de Gobierno o que la presentación significaría la aprobación. No creo que tenga que ver una cosa con la otra y por lo tanto no hay contradicción ni precipitación ni nada. Cuando la ley esté y esté comentada con el PSOE, lógicamente seguirá los trámites normales para la tramitación parlamentaria, como cualquier proyecto de ley", argumentó.

Otra de las cuestiones a las que tuvo que hacer frente el portavoz regional fue a la de si el PP "llamará a capítulo" a los consejeros populares de Caja Madrid para que todos ellos voten en el mismo sentido en la asamblea de la entidad. A este respecto, González indicó que la configuración de la caja en cuanto a los miembros de su Asamblea general viene a través de distintos sectores.

"Hay sectores elegidos en razón de la representación política y por lo tanto, parece razonable que los sectores elegidos por representación política sigan los criterios que se les marquen por quienes les han puesto al frente de esa responsabilidad", agregó.