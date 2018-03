Juntas de Guipúzcoa instan al Gobierno central a garantizar la seguridad de los atuneros vascos en Somalia

El Pleno de las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobó hoy, con los votos a favor de PNV, EA y PP, la abstención de Aralar y los votos en contra de PSE, una enmienda, transaccionada entre EB, PNV, EA y PP a una propuesta de resolución de la formación de izquierdas, a través de la cual instan al Gobierno central, a iniciativa del grupo juntero de EB, a "garantizar la seguridad de los atuneros vascos en Somalia".

Además, a través de esta enmienda, la Cámara foral pide al Ejecutivo central que "garantice continuamente la seguridad en la aguas que circundan Somalia" para "evitar el riesgo de secuestros de atuneros vascos", como el sucedido en abril al barco 'Playa de Bakio' y el intento de secuestro del pasado 11 de septiembre contra el 'Playa de Anzoras'.

Asimismo, exigen al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que traslade a la Unión Europea "la necesidad de mantener una fuerza internacional", que, como medida disuasoria, "impida futuros incidentes con atuneros, garantizando la máxima seguridad de los mismos".

Por último, mediante esta iniciativa, la Cámara foral solicita al equipo de Gobierno de Rodríguez Zapatero que "estudie las repercusiones económicas en los atuneros por causa de los ataques", con el objetivo de que "se les otorgue compensaciones económicas a los mismos".

El portavoz juntero de EB en Guipúzcoa, Mikel Izagirre, manifestó su "satisfacción" por este acuerdo, ya que "el riesgo y las malas condiciones en las que trabajan los arrantzales de los atuneros desplazados a aguas internacionales, en este caso del océano índico, es evidente".

No obstante, opinó que "la solución definitiva, no pasa únicamente por establecer los medios militares", si no por "establecer acuerdos entre ambos países para que haya una reciprocidad en el reparto de la riqueza de los recursos". "Estos acuerdo se debían haber establecido ya hace tiempo", denunció.