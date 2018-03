AMPL.- Gómez anuncia que los consejeros del PSOE en Caja Madrid se abstendrán en la votación de la Asamblea del día 10

6/11/2008 - 15:01

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, anunció hoy que ha dado orden a los consejeros socialistas en Caja Madrid para que se abstengan en la votación sobre el proceso electoral en la próxima Asamblea extraordinaria que celebrará la entidad este lunes día 10 de noviembre, porque el PSOE "no está ni a favor ni en contra" del presidente, Miguel Blesa.

"La posición que mantendrán el PSOE el lunes es de abstención porque se está planteando todo en una batalla a favor o en contra de Blesa y nosotros no estamos ni a favor ni en contra de él", consideró Gómez, quien aseguró que lo que quieren es estar "a favor de Caja Madrid" y de que ésta "sea una institución que mejore entre otras cosas la calidad de vida de los madrileños".

Gómez indicó que ahora mismo la posición socialista es la "única seria" en el seno de la entidad bancaria, porque en estos momentos lo que hay "es una batalla campal entre Aguirre y Gallardón". "A los madrileños no les conviene esta batalla y pido seriedad institucional y unas posiciones de Estado a todas las partes que están implicadas en esta batalla", porque en opinión de Gómez "hay que dar estabilidad a esta entidad".

Así, el secretario socialista indicó que hay que trabajar para que la entidad financiera pueda dar a los trabajadores autónomos de Madrid préstamos "para que puedan mantener sus empresas abiertas" y que también otorgue hipotecas a los jóvenes "para que puedan adquirir viviendas en su Comunidad. "Estamos a favor de que Caja Madrid sea una institución al servicio de los ciudadanos", apostilló.

En este sentido, indicó que se trata de la cuarta entidad financiera de España y es "un buen instrumento para relanzar la economía madrileña, para luchar contra el desempleo y situar a Madrid en el lugar donde tiene que estar", por lo que, a su juicio, es "absolutamente negativo que se transmita una imagen de inestabilidad e inseguridad jurídica" en el ámbito de la entidad.

DESCONOCEN LA POSIBLE LEY DE CAJAS

"Estamos abiertos a unir fuerzas y y dotar de estabilidad a esta entidad", añadió Gómez, no sin criticar que a día de hoy no sepa cuáles son los pasos que está dando el Gobierno regional en la elaboración de la próxima Ley de Cajas. "Hoy los socialistas madrileños no tenemos a nuestra disposición ni en nuestro poder esa propuesta", indicó, a pesar de que se anunciara esta normativa anteayer a los medios de comunicación.

Según el socialista, este es un "mal camino", porque es el "del no diálogo y el de tratar de imponer su mayoría absoluta (la del Gobierno de Esperanza Aguirre) en el Parlamento autonómico". Por ello, pidió a la presidenta regional, a tenor de su "enorme responsabilidad", que tome una posición de Estado "porque lo que se haga en Madrid repercute en el resto de España".

En estos momentos de crisis internacional "sin precedentes", señaló Gómez, Aguirre tiene que estar a la altura de las circunstancias, "y no es momento de luchas partidistas y mucho menos de guerras internas en los partidos políticos", agregó. "Es momento de trabajar para los ciudadanos, de mirar hacia los problemas que tienen y de intentar paliar en la medida de nuestras posibilidades la crisis económica", apostilló.

Para Tomás Gómez, la jefa del Ejecutivo autonómico tenía que haber adoptado ya esta posición y reiteró que es necesario el camino del diálogo para "dar la seguridad jurídica y la confianza que en este momento requieren los mercados financieros de la región y el país". "Los madrileños no se merecen a Esperanza Aguirre", concluyó.