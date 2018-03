Debate.- Burguete defiende el papel de CDN en la estabilidad de Navarra y apuesta por "aunar esfuerzos" ante la crisis

El parlamentario y presidente de CDN, José Andrés Burguete, defendió hoy el papel de su partido en favor de la estabilidad institucional de Navarra y subrayó "la necesidad de tener altura de miras, aunar esfuerzos y potenciar los aspectos que nos unen" para minimizar los efectos de la actual coyuntura económica.

Burguete apeló, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, a "los esfuerzos colectivos de todos, con visión de futuro, sin cortoplacismo y sin partidismo".

Según explicó el parlamentario de CDN, "la solución no pasa por incorporar unas u otras medidas en los presupuestos, sino que hace falta una visión estratégica". "Navarra tiene futuro como comunidad histórica y diferenciada, como una sociedad democrática y avanzada. El régimen fiscal de Navarra está al servicio de los ciudadanos de Navarra, y en absoluto al servicio de un partido político", destacó.

Burguete señaló que "Navarra es más que UPN, es más que CDN, es más que el PSN, más que el nacionalismo vasco, más que Izquierda Unida, Navarra somos todos, y entre todos debemos ser capaces de aportar las soluciones en esta situación de crisis".

Consideró la intervención de Sanz "un discurso comprometido, pegado al terreno, a la situación de crisis económica, con valentía, con liderazgo para resolver los efectos de esta crisis, con una relación de medidas concretas que ha nacido del Gobierno de UPN y CDN, y el apoyo del partido socialista".

José Andrés Burguete señaló que "Navarra no es el país de las maravillas, pero la acción del Gobierno ha permitido que Navarra esté hoy en una situación favorable para afrontar la crisis económica, pero además del liderazgo del Gobierno, esta situación es consecuencia del trabajo del conjunto de la sociedad".

Además Burguete defendió que, "desde su aparición en 1995, CDN siempre ha apoyado la necesaria estabilidad institucional, fundamento clave para el desarrollo social y económico de esta comunidad". "En el año 1995 participó en un tripartito; en el año 1996, estuvo en la oposición, en el año 1999 apoyó unos presupuestos en una situación en los que el PSN no los apoyaba, y estuvo también en el Gobierno de mayoría absoluta con UPN", dijo.

Así, Burguete destacó que "el CDN ha estado siempre presente en todas las grandes decisiones que en estos 13 años de vida se han aprobado en el conjunto de la Comunidad foral, apostando por la estabilidad, por la gobernabilidad, el desarrollo de Navarra y el consenso en temas claves y prioritarios para el futuro".

Además, advirtió de que "las cuitas internas de otros partidos pueden hacer desviar la atención, puede dar la sensación de que se ocupa el tiempo en esas cuestiones, pero lo importante es estar a la altura de las circunstancias, liderando una política clara y contundente para que los efectos de la crisis se minimicen".

En cuanto a la oposición, afirmó que utiliza una política de "'el no por el no', sin alternativa". "Dice NaBai que todas las propuestas fiscales del Gobierno son negativas, pero cuáles son sus alternativas. Dicen que el Plan Navarra 2012 es malo, pero no tuvieron la valentía de rechazarlo, se abstuvieron. No será tan malo, cuando no votaron en contra", defendió.

Frente a la oposición, Burguete explicó que "CDN defiende las medidas puestas en marcha para reactivar la economía, como las deducciones de la renta del trabajo, un mejor tratamiento de las inversiones por parte de las empresas, y un mejor tratamiento de la rehabilitación de viviendas".