Madrid 2016. cobo: la elección de obama no perjudicará a la candidatura olímpica madrilena

MADRID, 6 (SERVIMEDIA) El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aseguró hoy que "Madrid tiene muy serias posibilidades de conseguir los Juegos Olímpicos" en 2016, y se mostró convencido de que el triunfo de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos no afectará negativamente a la candidatura madrileña.

Cobo se mostró seguro de que la candidatura olímpica de Chicago intentará "lógicamente" aprovechar el hecho de que un representante de un cargo público de ese estado ha sido elegido presidente de Estados Unidos, y dijo que eso ya tiene un primer efecto que es la promoción de la ciudad.

No obstante, matizó que "hay que conocer, y nosotros cada vez los conocemos más, a cada uno de los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI)", que son de lugares distintos y tienen muchísimos criterios distintos a la hora de elegir, y "en mi opinión no va a cambiar el sentido del voto que el presidente de un país pueda ser originario de una ciudad que se presenta a la candidatura o que no lo sea", afirmó.

Insistió en que "estamos en unas condiciones óptimas para conseguir que nos den los Juegos Olímpicos", porque "Madrid está mejor de lo que lo estuvo en la candidatura de 2012" y porque el conocimiento de los miembros del COI y el que ellos tienen de esta ciudad "es muy superior".

"Para nosotros, en lo que conocemos, hoy Madrid tiene muy muy serias posibilidades de conseguir los juegos, con independencia de que el presidente de Estados Unidos sea Obama", aseguró.

