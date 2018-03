La Cámara aprueba por unanimidad garantizar en la ley como "reconocible y exigible" el derecho a los servicios sociales

6/11/2008 - 15:35

El PPdeG se queja de la "carencia" de diálogo para modificar el texto y PSdeG y BNG defienden la "transparencia"

Los tres grupos que conforman el arco parlamentario aprobaron hoy por unanimidad que la futura Ley de Servicios Sociales gallega garantice como "reconocible y exigible" el derecho al acceso al sistema de bienestar. Asimismo, PSdeG y BNG ratificaron el texto de la ponencia, por lo que la normativa continúa el trámite en la Cámara gallega, cuyo siguiente paso será en el plenario.

En debate del informe de la ponencia celebrado hoy en el Pazo do Hórreo en la Comisión 5ª, las tres fuerzas políticas ratificaron la referida petición, que pertenecía a una enmienda del PPdeG, en la que se extiende la cualidad de este derecho a "reconocible y exigible", además de tratarse de un fundamento "universal" que la Administración autonómica "promoverá" y "asegurará" su suficiencia financiera.

Durante la exposición de los grupos, recordaron que el PPdeG presentó unas 60 enmiendas --una de ellas retirada--, mientras que el PSdeG y BNG pactaron 14. Del total, fueron transaccionadas y aceptadas 12 de los 'populares' y ratificadas las 14 de las fuerzas que sustentan el bipartito de la Xunta.

Uno de los asuntos que suscitaron discrepancias entre la oposición y el gobierno fue el catálogo de servicios sociales, que por ley deberá estar aprobado por el Consello de la Xunta en un máximo de un año después de la publicación oficial de la normativa de Servicios Sociales.

Para la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Arias se trata de un tiempo "no es coherente" el plazo otorgado puesteo que necesario para que "mejore las cosas", mientras que el parlamentario socialista Miguel Ángel Fernández le recordó que un límite "máximo".

Rodríguez Arias se quejó del rechazo a las modificaciones propuestas por los 'populares' con el fin de "mejorar" el texto y lo consideró una muestra de esa "incoherencia" del Gobierno gallego, y en concreto "de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar", que habla de "gran debate social" y de la posibilidad de mejorar el texto en sede parlamentaria y, después, "no se aceptan" las enmiendas.

"No pueden presumir de lo que carecen", espetó la diputada 'popular' a la responsable del BNG en este ámbito, Modesta Riobó Dios, quien replicó que el texto contó con un "amplio consenso social", lo cual completó Miguel Ángel Rodríguez López al recordar que se aceptó el 40 por ciento de las propuestas de los agentes sociales. Además, se tuvo en cuenta el 50 por ciento de las recomendaciones del Consello Económico e Social.

Riobó lamentó las críticas de los 'populares' a un texto que "no mejoraron con sus enmiendas" y evidenció que la mayoría de sus críticas --como a la Axencia Galega de Servizos Sociais o acerca de la financiación de las entidades locales-- "no se reflejaron" en las enmiendas presentadas. "No aportan nada nuevo", sentenció.

Así, ambos socios de gobierno destacaron que con esta nueva ley se acaba con el sistema "asistencialista", algo que pone en cuestión la diputada del PPdeG, tras lo que advirtió que se trata de una normativa "propagandística" del Gobierno autonómico que llega "con retraso".

En este sentido, aseveró que los gallegos "no pueden esperar más" y avisó de que esta ley "lleva el mismo camino que la de Dependencia". "Tenemos un antecedente que nos exige tener máximas garantías que el texto que se regula se va a cumplir", exhortó, ya que interpretó que se quiere "sacar en tres días" una normativa de la que duda de su aplicación.

"Usted lo que hace es poner palos en las ruedas al Gobierno", concluyó Modesta Riobó y dedujo que los 'populares' pretenden "permanecer en el modelo anterior asistencialista" frente a un modelo de "universalización" de los servicios que defiende un Ejecutivo "responsable".

También Miguel Ángel Rodríguez López dijo "estar esperando el texto alternativo" del PPdeG a la normativa gallega y subrayó que los socialistas y nacionalistas aceptaron un 25 por ciento de las enmiendas del articulado, por lo que argumentó que "las que se comparten, se aprueban, y las otras no".