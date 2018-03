Feijóo detecta "descontento" en la sociedad con el PSOE por la gestión de la crisis y cree que también se nota en Galicia

6/11/2008 - 15:52

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, consideró hoy que el "descontento" de la ciudadanía con el PSOE, que atribuyó a la supuesta mala gestión de la crisis económica por parte del Gobierno central, no sólo se percibe en una parte de España sino que es generalizado en todo el país, también en Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, consideró hoy que el "descontento" de la ciudadanía con el PSOE, que atribuyó a la supuesta mala gestión de la crisis económica por parte del Gobierno central, no sólo se percibe en una parte de España sino que es generalizado en todo el país, también en Galicia.

"La política económica del Gobierno Zapatero es la misma que la de Touriño y Quintana, y esa política económica no funciona", sentenció a preguntas de los periodistas sobre la última encuesta del CIS, que concluye empate técnico entre PP y PSOE a nivel nacional.

En esta línea, se mostró "convencido" de que los "responsables de la crisis" pierden el apoyo de la ciudadanía mientras que las "alternativas" ven mejorados sus resultados. Al hilo de esto, interpretó que, debido a esta misma filosofía, los americanos optaron por el "cambio" al otorgar la victoria al demócrata Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) y, al respecto, insistió en que "los responsables de la crisis" no deben seguir gobernando.

No obstante, bromeó al asegurar que Obama "no tiene el mismo problema" que el PPdeG al no tener que enfrentarse a dos fuerzas políticas en las elecciones, en referencia a PSdeG y BNG. También expresó su deseo de que en Galicia se dé "la misma lección de democracia" que los electores estadounidenses y deseó que "no haya en Galicia ningún Obama que no pueda gobernar a pesar de ser la fuerza más votada", en alusión a la posibilidad de que el PPdeG gane las elecciones pero no consiga mayoría absoluta.

Feijóo también se refirió a la anulación del viaje que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, tenía previsto realizar en noviembre a Argentina y Uruguay, suspensión que justificó para hacer un seguimiento de la crisis económica.

"Si es por eso no saldrá de Galicia en lo que queda de legislatura", ironizó y, aunque consideró que esta "sería una actitud responsable", añadió que si se trata de "no dar más razones" para que se critique el uso que hace del dinero público "evidentemente nos está engañando".

Finalmente, retó al PSOE a "no decir una cosa en Madrid y otra en Galicia" respecto al voto en urna de los emigrantes y reiteró su deseo de que este sistema de sufragio sea una realidad en la diáspora antes de las próximas autonómicas.

"Espero que todos cumplamos nuestra palabra", dijo, y garantizó que el PP apoyará el voto en urna tanto en la actualidad como desde el gobierno. En cuanto al PSOE, consideró que debe elegir entre ser "un partido de palabra" o "mentir y utilizar el aparato del Estado para mantener privilegios" en la emigración.