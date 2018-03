El decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura afirma que el futuro arquitectónico "se construye en el presente"

El decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura (COADE), Manuel Fortea, defendió que el futuro arquitectónico "se construye en el presente", durante la inauguración ayer miércoles de un ciclo de conferencias sobre arquitectura en los museos actuales que se desarrolla en el Bellas Artes de Badajoz (MUBA).

'Arquitectura contemporánea y arquitectura del entorno' fue el título elegido por Manuel Fortea, para inaugurar el ciclo de conferencias que, organizado por el Bellas Artes de Badajoz junto a su Asociación de Amigos, centra su objetivo en mostrar un posicionamiento claro respecto al "gran problema" planteado con las "trabas continuas" y los consiguientes "retrasos" a la remodelación y ampliación del museo, según apuntó la Diputación pacense en nota de prensa.

Por su parte, el director del Museo de Bellas Artes de Badajoz, Román Hernández, estima que el ciclo permite que hablen técnicos y especialistas para ofrecer una visión completa sobre el tema.

A su vez, la Asociación de Amigos secunda la finalidad de las jornadas. Su presidente, Antonio Martínez, defiende la remodelación "porque el museo necesita espacio para adecuar todos sus fondos y el proyecto que se aprobó en el concurso convocado es absolutamente idóneo, no nos cabe duda", añadió.

Manuel Fortea desgranó ayer por la tarde en la sala de conferencias del MUBA una serie de reflexiones en torno a diferentes espacios museísticos que se han ido remodelando y ampliando en Europa. El subtítulo de la conferencia, 'Arquitectura en tiempo presente', vino motivado, según el decano, por la reflexión de que "el presente es el único tiempo en el que se permite la acción, en el que podemos ser auténticos actores de la historia. El pasado está congelado".

Con esta nota introductoria fue repasando a través de fotografías varios ejemplos de museos que visitó y que concibe como "pinceladas del acontecer por Europa que un turista un poco interesado puede encontrar paseando por una ciudad en un viaje turístico".

Los museos Vaticanos, el de Columba (Colonia), la Tate Modern, el museo Británico y el Louvre representan para Fortea la evolución a través de sucesivas metamorfosis arquitectónicas.

Remató la relación con la pinacoteca provincial, museo creado en 1920 cuya vida, dijo, "debe ser paralela al resto, es decir, a las necesarias ampliaciones". Para Fortea, la cohesión de arquitecturas modernas con las de su entorno da como resultado edificios que atraen a más personas, sobre todo a jóvenes, una mejor funcionalidad y servicio al visitante, y un nuevo hito arquitectónico por sus singularidades y atractivos.

SENTENCIAS JUDICIALES Tras el recorrido fotográfico, el decano se detuvo en dos monumentos importantes de España afectados por sentencias judiciales, el teatro de Sagunto y la alcazaba de Badajoz. Para el decano, "estas actuaciones públicas han dado un resultado incuestionable, han satisfecho a usuarios, vecinos, visitantes y responsables públicos por la puesta en valor de los edificios y la repercusión claramente positiva para la ciudad".

Sin embargo, Manuel Fortea no entiende que en medio de estos procesos aparezcan "personajes molestos y puritanos acusando a la Administración de infiel e impía, de violar los santos sacramentos de la conservación monumental. Estas acusaciones se concretan en recursos judiciales invocando su causa, que no es otra que no tocar los edificios sino dejarlos en su romántica ruina, en su nostálgico abandono".Otro de los ejemplos tratados por Fortea fue la facultad de Biblioteconomía. En este sentido calificó el Cubo como "una buena pieza arquitectónica, "una respuesta contemporánea que será asumida por la ciudad con el tiempo".

Para concluir, el decano de COADE apeló al artículo sobre la conservación integrada de la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, "conservación que no excluye la arquitectura contemporánea en los barrios antiguos". Por ello, dijo que espera que este museo "pueda ver pronto realizada la ampliación proyectada, para el bien de la ciudad y el disfrute de los visitantes", concluyó.