AMPL.- El Govern aprobará el 21 de noviembre el inicio del proceso para el traspaso de competencias a los Consells

6/11/2008 - 16:25

Moragues afirma que las materias comenzarán a transferirse en el primer semestre de 2009

PALMA DE MALLORCA, 06 (EUROPA PRESS)

El Consell de Govern aprobará el próximo 21 de noviembre el inicio del proceso para el traspaso de competencias del Ejecutivo autonómico a los Consells Insulars, de modo que algunas de estas materias puedan ser transferidas durante el primer semestre del próximo año. Este procedimiento contempla también la revisión de las ya traspasadas para valorar si debe incrementarse el presupuesto de las mismas.

Así lo manifestó el conseller de Presidencia, Albert Moragues, tras la reunión mantenida esta mañana con representantes de las cuatro instituciones insulares, en la que se acordó que las competencias que asumirán los Consells en los seis primeros meses serán caza y bienestar social, mientras que el de Mallorca recibirá además las de juventud y ocio, artesanía, espectáculos públicos, y agricultura, ganadería y pesca, de las que sí disponen los demás.

A este respecto, Moragues aseveró que este último Consell es que presenta un techo competencial más reducido, por lo que deberá equilibrarse con las demás instituciones en los próximos meses con la asunción de este mayor número de competencias. Asimismo, el conseller apuntó que este proceso responde al artículo 70 del Estatut d'Autonomia, que establece cuáles son las competencias propias de las administraciones supramunicipales.

Tal y como remarcó, la pretensión del Govern es traspasar caza y bienestar social a todos en el primer semestre, no sin antes haber llevado a cabo la revisión de las competencias ya transferidas para comprobar cuál es el estado de la dotación presupuestaria y de los recursos materiales y humanos. No obstante, matizó que el proceso es "muy complicado" y aseveró no poder comprometerse a que en julio "esté todo hecho".

El titular de Presidencia apuntó puntualizó asimismo que el hecho de que el Consell de Mallorca deba asumir las competencias que le faltaban no está retrasando las negociaciones, y aseveró que todos "tienen interés de asumir el máximo número de ámbitos".

En cuanto a las competencias de transportes y promoción turística -que está en manos de todos los Consells menos del de Mallorca-, señaló que la transferencia no tendrá lugar antes de final de legislatura aunque proyectos relacionados con esta materia podrán ejecutarse hasta entonces vía convenios. También agregó que el traspaso de competencias será evaluado en una comisión mixta entre Govern y Consells.

APLICACIÓN "REAL" DEL ESTATUT

Por su parte, el conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Cosme Bonet, manifestó la importancia de poner en marcha el proceso y "hoy lo hemos comenzado". "Hay que comenzar a marcar los pasos para la aplicación real del Estatut", agregó, añadiendo que la institución insular parte de una situación distinta por no contar con determinadas competencias.

Así, el principal objetivo de esta administración, dijo, es equiparar sus ámbitos con los de las otras tres, aunque mostró su satisfacción por el inicio del proceso y por que en 2009 "sea el año en que se le dé un sentido real al Estatut".

Mientras tanto, el presidente del Consell de Menorca, Marc Pons, recalcó que con la reunión se ha validado el comienzo de trabajo en este sentido. "Es necesario trabajar a favor de las competencias", manifestó el máximo responsable de la institución insular, quien expresó la "total predisposición" de su administración ante el inicio de este proceso.